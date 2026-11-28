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넷마블의 모바일 MMORPG '리니지2 레볼루션'이 서비스 10주년을 맞아 대규모 업데이트를 준비한다. 추억을 되살릴 신규 서버와 새로운 전투 스타일을 갖춘 클래스, 10주년 기념 이벤트 등을 앞세워 기존 이용자들의 복귀와 신규 이용자 유입을 노린다.

넷마블은 모바일 MMORPG '리니지2 레볼루션'의 서비스 10주년 기념 브랜드 사이트를 오픈하고 업데이트 사전예약을 시작했다고 27일 밝혔다. 이번 10주년 업데이트는 12월 10일 진행될 예정이다. 브랜드 사이트에서는 신규 서버 '아덴'과 신규 클래스 '소울 하베스터'의 주요 정보가 공개됐으며, 업데이트 콘텐츠를 담은 신규 PV도 확인할 수 있다.

신규 서버 '아덴'은 '리니지' 세계관에서 왕국의 중심이자 권력의 상징인 아덴 왕국에서 이름을 가져왔다. 특히 2016년 게임 출시 당시 가장 많은 이용자가 몰렸던 서버 이름을 다시 사용했다는 점에서 초창기 이용자들에게 의미를 더한다. 10주년을 기념해 마련된 서버인 만큼 혈맹 참여도에 따라 다양한 성장 혜택을 제공, 이용자들이 함께 성장하는 환경을 조성할 계획이다.

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새로운 클래스 '소울 하베스터'는 카마엘 종족을 기반으로 한 근접 암살형 딜러다. 클로 무기를 사용해 적에게 죽음의 표식 '데스마크'를 남긴 뒤 이를 폭발시키고, 적의 영혼을 수확하는 방식으로 전투력을 끌어올린다. 지난해 12월 '데스나이트' 이후 1년 만에 추가되는 신규 클래스다. 브랜드 사이트에서는 컨셉 아트와 주요 스킬 정보를 미리 확인할 수 있다.

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10주년을 기념한 보상도 마련됐다. 12월 9일까지 사전예약에 참여하면 'LR등급 16강 변신체 선택상자', '축복받은 변신체 강화주문서' 100개, '듀얼 클래스 초기화권', '듀얼 스톤' 160개, '토파즈' 500개 등을 지급한다. 신규 서버 '아덴'에서 게임을 시작하는 이용자에게는 'LR등급 16강 변신체 선택상자'와 '슬롯·망토 성장 상자' 등 별도의 지원 혜택도 제공한다.

업데이트를 앞두고 매일 접속 보상도 진행된다. 12월 1일부터 10일까지 열리는 '10일간 매일 선물! 10주년 카운트다운 이벤트'를 통해 '숙련의 가호', '축복받은 변신체 강화주문서', '실렌의 가호' 등 성장에 필요한 아이템을 지급한다.

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아울러 브랜드 사이트에서는 이용자 개개인의 지난 10년간 플레이 기록을 인포그래픽으로 정리한 '아덴의 기록서'를 공개한다. 단순한 업데이트 정보 제공을 넘어 각 이용자가 게임과 함께한 시간을 돌아볼 수 있도록 마련한 콘텐츠다. 10주년을 맞은 '리니지2 레볼루션'이 신규 서버와 클래스, 대규모 보상을 앞세워 또 한 번 성장의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com