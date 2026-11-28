사진=박하나 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 박하나가 결혼 17개월만에 임신 소식을 전했다.

박하나는 28일 자신의 SNS에 "저희에게도 소중한 생명이 찾아와주었습니다! 이제 세 가족이 됐습니다"라며 벅찬 속내를 전했다.

사진 속 박하나는 아기가 담긴 초음파 사진을 든채 남편 김태술과 함께 환하게 미소짓고 있다.

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또다른 영상에선 수많은 주사기들 위에 초음파 사진을 올려놓고, 손을 흔들며 두 가지 의미의 안녕을 고하는 모습. 남편 역시 엄지손가락을 치켜세우며 기쁨을 표현했다.

전 농구선수 김태술은 1984년생, 박하나는 1985년생 한살 차이 부부다. 박하나는 "모든 난임부부들 응원합니다. 젤리곰 사이좋게 지내자"라는 짧은 글에 그간의 기다림과 고충, 아이를 기다리는 뜨거운 설렘을 한꺼번에 담아냈다.

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박하나 김태술 부부는 지난해 6월 결혼 후 약 17개월만에 임신의 기쁨을 맞이했다. 부부에서 이제 '세 가족'으로 새로운 출발을 알린 두 사람의 행복이 기대된다. 김가연, 남보라, 임수향 등 동료 배우들과 코미디언 김기리, 김민경, 아나운서 김윤희 등 소식을 접한 지인과 팬들의 뜨거운 응원이 쏟아지고 있다.

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사진=박하나 SNS

박하나는 2003년 혼성그룹 '퍼니'로 데뷔, 이후 배우로 전향했다. 오랜 무명생활 끝에 2014년 MBC 드라마 '압구정백야'에서 백야 역을 맡아 스타덤에 올랐다. 이후 '빛나라 은수', '인형의 집', '신사와 아가씨', '태풍의 신부' 등에서 인상적인 연기를 펼치며 활약했다.

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김태술은 현역 시절 '매직키드'라는 별명이 보여주듯 강동희-김승현의 뒤를 잇는 역대급 천재 포인트가드라는 평가를 받았다. SK 나이츠를 비롯해 KGC인삼공사, KCC이지스, 삼성썬더스, DB프로미 등 5개팀에서 뛰었다. 2024~2025년 고양 소노에서 감독을 맡았다가 2026년에는 농구 해설위원으로 활동중이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com