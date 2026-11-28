사진=(좌)유튜브 채널 '케이팝잇'

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리의 아내로 추정되는 여성의 사진이 온라인상에서 확산하며 관심을 모으고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '승리 아내 얼굴 공개'라는 제목의 게시물이 올라왔다.

공개된 사진에는 욕실 거울 앞에서 만삭의 배를 드러낸 채 초음파 사진을 들고 있는 여성의 모습이 담겼다. 거울 뒤편에는 카메라로 사진을 촬영하는 남성의 실루엣도 포착됐다.

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게시물은 사진 속 여성이 승리의 임신한 아내라고 주장하고 있다. 다만 해당 사진의 출처와 여성의 신원은 확인되지 않아 실제 승리 부부의 모습인지는 불분명하다.

한편 최근 복수의 매체는 승리가 20대 비연예인 여성과 법적 부부 관계이며, 아내가 임신 중으로 내년 1월 출산을 앞두고 있다고 보도했다.

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승리는 최근 임신한 아내와 함께 공항에 모습을 드러내기도 했다. 당시 예상보다 많은 취재진이 현장에 몰리자 승리는 주변을 경계하는 모습을 보였다. 임신 8개월 차로 알려진 아내는 부른 배를 흰색 패딩으로 가린 채 승리의 뒤를 따라 이동했다. 두 사람은 취재진을 발견한 뒤 겉옷으로 얼굴을 가리고 서둘러 자리를 떠났다.

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앞서 승리는 2019년 이른바 '버닝썬 게이트'에 연루된 뒤 그룹 빅뱅에서 탈퇴하고 연예계 활동을 중단했다.

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jyn2011@sportschosun.com