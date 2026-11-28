아침마당

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 나미애가 61세에 작곡가 남편 인효 씨와 결혼해 환갑의 신부로 새로운 인생을 시작한 늦깎이 신혼 일상을 공개한다.

가수 나미애, 환갑에 새신부가 되다

아침마다 혈압 측정으로 하루를 시작하는 남편 인효(70) 씨와 그런 남편이 정상 혈압이 뜨면 환호하는 아내 미애(61) 씨 부부. 미애 씨는 오늘도 뜨끈한 '사랑탕'을 끓인다. 부부는 작년 9월 결혼한 깨 쏟는 신혼이다. 칠십의 사랑꾼과 애교 많은 환갑의 신부 그리고 귀여운 아흔다섯 살의 장모님까지 세 사람이 신혼집에서 함께 살기 시작했다. 모닝커피도 셋이서 마시고, 퇴근 후에도 함께 아이스크림을 먹는다.

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부부에게는 노래가 사랑의 오작교였다. 작곡가 남편과 가수 아내의 만남. 20년 전 한 지역 방송국 가요제에서 심사위원과 가수로 스치듯 만났다. 인효 씨는 노래 잘하는 그 가수에게 언젠가 곡을 만들어 주고 싶었고, 세월이 흘러 운명처럼 다시 만났다. 그렇게 사랑했고, 결혼까지 골인했다.

엄마뿐인 그에게 찾아온'내 남자'

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스무 살에 가수로 데뷔한 후, 그의 인생에는 엄마와 노래뿐이었다. 언니들과 동생이 결혼하면서 '나는 엄마와 살아야겠구나' 다짐했다. 긴 무명 생활 도중 2014년 한 트로트 경연대회에서 우승을 거머쥐었지만, 그것도 잠깐이었다. 코로나19 때는 노래 부를 곳마저 없었다. 그즈음, 버팀목이던 엄마에게 치매가 찾아왔다. 절박한 심정으로 개인 방송을 시작해 노래를 부르며 24시간 내내 엄마를 돌보며 지낸 미애 씨.

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사랑은, 결혼은 생각도 안 했는데 작곡가 인효 씨에게 받은 곡 '내 남자'와 함께 진짜 사랑이 찾아왔다. 늘 웃는 얼굴의 그 남자, 미애 씨의 여린 마음을 알아봐 주고 자꾸만 웃게 만들었다. "장모님을 모시고 살자" 먼저 말해주었을 때, 이 남자다 싶었다.

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사실, 인효 씨에게도 결혼은 어려웠다. 일찍 이혼하고 남매를 키워 낸 인효 씨는 마흔여덟 한창나이에 뇌경색으로 쓰러졌다. 고향 부산의 광안리 모래사장을 힘이 없어 휙휙 돌아가는 발목으로 내디디고, 산을 오르며 이 악물고 재활했다. 어느 정도 몸이 움직인다 싶을 때, 서울로 와 작곡 활동을 이어갔다. 그럭저럭 몸은 움직이게 됐지만, 누군가를 만난다는 건 생각도 못 했다. 나중에 실버타운에 가려 했는데, 늘 멀리서 바라만 보던 가수 나미애 씨가 '내 여자'가 되었다.

그 남자 작곡, 그 여자 노래"우리들의 늦사랑"

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환갑의 신부가 된 미애 씨. 결혼식장에서 "아들딸 낳고 잘살겠습니다" 선언했다. 그 덕에 정말 아들딸에 며느리, 손주 다섯 명까지 사랑이 주렁주렁 엮여왔다. 부부 동반으로 일하러 부산에 갈 때면 아들딸을 만난다. 무뚝뚝하지만 결혼 1주년 깜짝 케이크를 준비하는 아들, 혼자 사는 아버지 걱정이 많았던 딸과 며느리는 미애 씨가 고맙기만 하다. 미애 씨 역시, "내게 이런 날이 오다니"라며 눈물이 난다.

그런 미애 씨에게 부산 스케줄이 생겼다. 부랴부랴 언니와 함께 김치를 담그는 미애 씨. 난생처음 '엄마표 김치'를 직접 만들어 부산 딸 집에 갈 참이다.

엄마와 둘이 다니던 행사장도 이제는 인효 씨와 함께, 3인 1조가 되었다. 예전엔 엄마가 매니저였는데, 지금은 인효 씨가 매니저다. 이보다 든든할 수가 없다. 사실, 결혼 전에는 여행도 제대로 못 다녔다는 미애 씨. 인효 씨 동생의 초대로 모처럼 제주도로 떠난다. 커플룩을 입고 1박 2일 동안 신혼여행 기분을 내고 돌아왔다. 하지만 내내 딸만 기다렸다는 엄마는 서럽게 눈물을 흘린다.

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엄마와 노래밖에 모르던 미애 씨와 뇌경색이라는 큰 시련을 겪고도 재활 끝에 다시 일어선 인효 씨. 어쩌면 둘이서 행복해지라고 하늘이 맺어준 운명일지도 모른다. 늦게 만났지만 그래서 더 소중한 '늦사랑'. 보는 이들도 촉촉이 적셔주는 '신혼 일기'를 만나본다.

KBS 1TV <인간극장> '환갑의 신혼일기'는 11월 30일 월요일부터 12월 4일 금요일까지 오전 7시 50분에 방송된다.

tokkig@sportschosun.com