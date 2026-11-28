사진=아야네 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 멀티엔터테이너 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산 이후 현실 산후조리 일상을 전했다.

아야네는 28일 자신의 SNS에 "젖몸살이 왔어요"라며 사진 여러장을 올렸다.

사진 속 아야네는 편안한 환자복 차림으로 소파에 앉아있지만, 양손을 눈가에 가져다 댄 채 눈물 이모티콘까지 곁들였다. 둘째를 낳은 기쁨과 설렘도 잠시, 출산과 육아라는 현실에 부딪친 무게감이 담겼다.

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하지만 아야네는 지난 23일 출산 이후 5일째임에도 "오늘부터 관리 시작!!!"이라며 산후 관리에 나섰다. 부어오른 몸을 랩으로 감싸는 한편, 미역국과 생선구이 등의 식단으로 건강 회복에 나섰다.

남편 이지훈의 다정한 육아도 돋보인다. 이지훈은 갓 태어난 둘째를 조심스럽게 품에 안은 채 젖병을 물리고 있다. 한손으로 안정적으로 아이를 받치고, 다른 한손으로 젖병을 잡은 '경력직 아빠'다운 여유가 돋보인다. 아이에게 꽂힌 채 움직이지 않는 시선도 인상적이다. 한층 익숙해진 아빠의 존재감이다.

사진=아야네 SNS

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이지훈과 아야네는 2021년 14세 나이 차이를 극복하고 결혼했다. 2023년 첫째 딸에 이어 지난 23일 둘째를 품에 안으며 네 식구가 됐다.

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이지훈은 당시 "세상에 이런 순간이 또 있을까요. 작은 손으로 세상에 인사를 건넨 너. 그리고 그 누구보다 위대한 사랑으로 너를 세상에 데려와 준 엄마. 아빠는 그저 곁에서 바라보며 감사하고 또 감사했습니다"라며 벅찬 감동을 전한 바 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com