Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 아마추어 러너들이 달리기 대회 상금만으로 연간 수천만원을 벌 수 있다는 이야기가 공개돼 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '상위 1% 아마추어 러너들은 우승 상금으로만 얼마나 벌까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 션은 러닝 대회를 마친 뒤 여러 러닝 인플루언서와 식사를 하며 대화를 나눴다. 이들은 대회 성적과 예상 기록 등을 이야기하던 중 러닝 대회에서 받을 수 있는 상금과 수입 규모에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

션은 "다음 날 열리는 대회에서 우승하면 상품과 상품권을 준다"고 설명했다.

이후 상금 이야기가 나오자 한 러너는 "마스터즈 대회에 매주 출전하면서 상위권을 유지하는 분들은 1년에 1500만~2000만원 정도 벌 것"이라고 추정해 눈길을 끌었다. 실제 한 러너는 대회 상금으로 삼성전자 주식을 매수했다는 일화를 전하기도 했다.

Advertisement

또한 제작진은 "다 상위권이신데 마음먹고 뛰면 얼마나 벌 수 있느냐"고 질문했다.

Advertisement

이에 한 아마추어 러너는 "소위 말하는 '꾼'으로 활동한다고 가정했을 때 얼마를 벌 수 있느냐는 질문이냐"고 되물었다. 이어 "꾼들은 절대 짧은 코스에 나가지 않는다. 무조건 가장 긴 코스에 출전한다. 긴 코스에 상금이 더 많기 때문"이라고 설명했다.

Advertisement

그러면서 "제가 아는 분은 연간 2000만~3000만원씩 번다고 하더라. 연봉을 버는 셈"이라며 "토요일에 상금 100만원짜리 대회에 나가고, 일요일에도 또 다른 100만원짜리 대회에 출전한다. 아침저녁으로 대회에 나가는 분도 있다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

jyn2011@sportschosun.com