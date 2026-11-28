22일 오전 서울 서초구 CJ ENM 커머스부문 사옥에서 CJ 온스타일 초대형 모바일 라이브쇼 제작발표회가 열렸다. MC 선예가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.8.22/

사진=차오루 유튜브

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[스포츠조선 김영록 기자] 원더걸스 선예가 완전체 활동을 향한 꿈을 밝혔다.

선예는 27일 피에스타 차오루의 유튜브 채널에 출연했다. 영상 제목은 '"엄마 진짜 원더걸스였어?".. 세 딸 맘! 원더우먼이 된 레전드 걸그룹 리더 모셔왔어요'였다.

선예는 "원더걸스 다시 만나서 할 계획 없나요"라는 질문을 받고 "요즘 이런 질문 많이 받는다. 다들 같이 응원하는 마음이신 거 같다"며 환하게 웃었다.

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선예는 원더걸스만의 강점에 대해 "누구나 따라하기 쉽고, 남녀노소 부를 수 있는 그런 그룹"이라며 완전체 무대에 대한 기대감을 내비쳤다.

이어 "god 오빠들처럼 다 같이 떼창 한 번 부르고 추억하고 이게 또 살아가는 힘이 되고 하니까. 그런 기회가 오면 너무 좋죠"라며 완전체 재결합에 대한 바람을 드러냈다.

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흩어진 그룹의 완전체는 현실적으로 쉽지 않은 프로젝트다. 소속사도 없고, 현재 활동이 뚜렷하지 않은 선예는 언제든 완전체 활동에 응할 준비가 돼있다. 간간히 방송에 모습을 보이는 예은, 결혼 후 무대와 멀어진 혜림에게도 반가운 이벤트일 수 있다.

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하지만 톱클래스 솔로 여가수로 자리잡은 선미나 여전히 활발한 활동을 이어가는 채널 주인 차오루 역시 자신의 그룹 피에스타 완전체 재결성을 위해 많은 희생을 한바 있다.

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향후 활동 계획을 묻는 질문에는 진솔한 속내를 전했다. 선예는 "회사 없이 혼자 일하고 있어서 구체적인 계획은 없다"면서도 "본업이 가수인 만큼, 들려드리고 싶은 이야기를 담아서 앨범을 준비하고 싶다"고 밝혔다.

또 "늦은 건 없다고 생각한다. 좋은 때에 잘 준비된 앨범을 만들고 싶다. 저도 어릴 때부터 음악으로 위로를 많이 받았으니, 음악으로 들으시는 분들에게. 듣는 분들이 적든 많든 같은 생각과 상황에 계신 분들이 듣고 위로 받길 바란다"며 음악을 향한 진심을 드러냈다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com