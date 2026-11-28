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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이수연이 진심 어린 메시지와 호소력 짙은 축하 무대로 여운을 남겼다.

이수연은 28일 오후 방송된 KBS 1TV '2026 나눔국민대상'에 참석해 자리를 빛냈다. 이날 이수연은 자신이 생각하는 '나눔'의 의미에 대해 "기적이라고 표현하고 싶다. 나눔은 따뜻한 마음을 전하는 것이고 그 마음을 받아 다시 용기를 내시는 분들이 많을 것 같다"고 소신을 밝혀 보는 이들의 깊은 공감을 자아냈다.

특히 이번 시상식의 최연소 시상자로 나선 이수연은 전국재해구호협회장 표창 부문 시상을 진행하며 남다른 효심을 드러내기도 했다. 그는 "무대를 제대로 보여주지 못할 때 속상하기도 하지만 좋을 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주시는 할머니가 가장 큰 힘이 된다. 저 역시 할머니처럼 누군가의 곁에서 힘을 주는 사람이 되고 싶다"고 전해 훈훈함을 더했다.

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시상에 이어진 축하 무대에서는 본업인 가수의 면모로 감동을 배가시켰다. KBS2 드라마 '사랑이 온다'의 OST '사랑의 별빛'을 선곡한 이수연은 한 사람을 향한 짙은 그리움과 변치 않는 마음을 특유의 섬세한 감성과 폭발적인 가창력으로 풀어내며 한층 성숙해진 '국민 손녀'의 존재감을 각인시켰다.

한편 이수연은 오는 12월 24일 KBS아레나에서 소속사 토탈셋의 첫 패밀리 콘서트 'Merry TROT-mas!'에 출격해 연말을 화려하게 장식할 특별한 무대를 선보일 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com