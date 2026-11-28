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[스포츠조선 김소희 기자]추성훈이 경기 후 팬들에게 진심 어린 감사 인사를 전하며 향후 활동에 대한 기대감을 높였다.

전 이종격투기 선수 추성훈은 28일 자신의 유튜브 채널에 "경기 끝나고 꼭 전하고 싶었던 말"이라는 제목의 영상을 업로드 했다. 영상 속 추성훈은 최근 마지막 은퇴 경기를 마친 소회와 함께 자신을 응원해 준 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

공개된 영상 속 추성훈은 다소 쉰 목소리로 "아직 (은퇴전이) 끝나고 5일 정도밖에 안 됐는데 감기가 심하게 걸려서 목소리가 좋지 못하다"고 말했다.

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이어 추성훈은 경기 당시 자신을 향해 보내준 응원에 거듭 고마움을 표했다. 그는 "응원 많이 해주셔서 감사하다. 너무 감사했었고, 그 마음을 너무 많이 느꼈다"며 "힘도 됐고, 마지막까지 링 위에 올라가서 싸울 수 있는 힘이 우리 가족도 있었지만 팬 여러분, 구독자 여러분 덕분에 올라가서 마지막까지 서 있을 수 있었다"고 밝혔다.

특히 마지막 경기까지 링 위에 설 수 있었던 원동력으로 가족뿐 아니라 팬들과 구독자들의 응원을 언급해 눈길을 끌었다. 오랜 시간 격투기 선수로 활동하며 수많은 경기를 치러온 그에게 팬들의 응원은 마지막 순간까지 포기하지 않고 싸울 수 있게 한 큰 힘이었던 것으로 보인다.

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향후 활동 계획에 대해서도 언급했다. 추성훈은 "앞으로 어떻게 뭘 할지 모르겠지만 여러분이 좋아하는 거, 제가 할 수 있는 거 찾아서 뵙겠다"고 말했다.

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팬들과 직접 만날 수 있는 자리도 마련하고 싶다는 바람을 내비쳤다. 그는 "직접 만나는 이벤트 같은 것도 만들 수 있으면 해 보겠다"고 덧붙이며 온라인을 넘어 오프라인에서도 팬들과 소통할 가능성을 열어뒀다.

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끝으로 추성훈은 앞으로의 시간을 즐겁게 보내겠다는 다짐과 함께 팬들에게 다시 만날 날을 기약했다. 그는 "앞으로 재밌게 살아 볼게요. 내년에 최대한 빨리 여러분 앞에 나타나겠다"고 인사하며 영상을 마무리했다.

한편 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17'에서 크리스 리벤과 은퇴전을 치렀다. 아쉽게 판정패했지만 후배 선수들을 위해 파이트머니 전액을 기부하겠다는 뜻을 밝히며 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.