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[스포츠조선 이게은기자] 배우 강석우의 딸 배우 겸 모델 강다은이 더욱 물오른 미모를 뽐냈다.

28일 '강다은' 유튜브 채널에는 '4년 만에 하는 건강검진.. 후에 입터져서 먹고 싶은 거 다 먹는 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강다은은 "나이를 먹으면서 추구하는 삶의 방향이 달라지지 않나. 외면이 예뻐지는 것도 있지만, 현재 저의 방향은 내면이 건강한 사람이 되는 거다. 왜 운동을 열심히 하라고 하는지 알겠다"라며 건강에 관심을 갖게 됐다고 털어놨다. 4년 만에 건강검진도 앞두고 있다고.

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그는 건강검진 전날, 먼저 회사로 향해 프로필 사진을 촬영했다. 촬영 담당자는 강다은의 사진을 촬영한 후 "아니 어떻게 해도 예뻐"라며 강다은의 미모에 감탄했다. 강다은은 귀가한 후 일찍 저녁을 챙겨 먹으며 건강검진을 준비했다.

다음날 건강검진을 마친 그는 전반적인 수치가 정상으로 나왔다며 안도감을 드러냈다.

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한편 강다은은 2015년 강석우와 SBS '아빠를 부탁해'에 출연하며 얼굴을 알렸고 이후 드라마 '멀리서 보면 푸른 봄', '바람과 구름과 비' 등을 통해 배우로 활약했다.

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joyjoy90@sportschosun.com