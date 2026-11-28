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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김성주의 아들 김민국이 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'를 단 한 회도 시청하지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다.

28일 김민국은 자신의 계정을 통해 네티즌들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 네티즌은 "아빠 어디가 지금도 봐요?"라고 물었다. 이에 김민국은 "살면서 지금까지 단 1화도 본 적 없다"고 답해 관심을 모았다.

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그는 그 이유에 대해 "잠깐 그때를 엿볼 수 있는 일회용 타임머신을 가지고 있는 듯해서다. 제 성격상 분명 한 번 보기 시작하면 다 몰아볼 거기에 아까워 함부로 시작을 못하고 있다"고 설명했다.

이어 "언젠가 그때의 내가, 또 아버지가 많이 그리워지면 열어보지 않을까요?"라고 덧붙였다. 어린 시절의 추억이 담긴 프로그램을 아직까지 보지 않고 있다는 그의 답변에는 당시의 시간을 소중하게 간직하고 싶은 마음이 묻어나 잔잔한 여운을 남겼다.

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막냇동생 민주 양의 근황을 묻는 질문에도 답했다. 김민국은 민주 양과 함께 찍은 셀카를 공개하며 "죽을 때까지 하는 짝사랑"이라고 표현해 웃음을 자아냈다. 동생을 향한 애정이 담긴 재치 있는 답변에 훈훈함도 더해졌다.

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한편 김민국은 아버지 김성주와 함께 2013년 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 당시 어린 나이에도 솔직하고 엉뚱한 매력으로 시청자들의 관심을 한몸에 받았으며, 프로그램을 통해 성장하는 모습으로 많은 이들에게 추억을 선사했다. 뉴욕대학교 TISCH 입학해 화제를 모았다.