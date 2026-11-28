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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영이 약 6kg 감량에 성공했다고 밝혔다.

28일 백지영 유튜브 채널 '백지영'에는 백지영이 김장을 하는 영상이 공개됐다.

백지영은 지인과 김장을 하다가 "원래 우리도 매년 김장을 했는데 그게 힘들다. 체력이 중요하다는 걸 느낀다. 난 운동 며칠만 안 하면 근육이 소실되는 게 느껴진다"라고 말했다.

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그러자 제작진은 "최근에 살이 많이 빠지셨다고 들었다"라고 물었고 백지영은 "60.3kg에서 55.5kg가 됐다. 54.8kg도 나온다. 근육량이 많아지고 지방량은 확 내려갔다. 살이 빠졌는데 체력적으로 힘들지 않다"라며 기뻐했다. 과거 영상 속 백지영(왼쪽 사진)은 다소 살이 오른 모습이지만, 이날 백지영(오른쪽 사진)은 한층 슬림해진 비주얼로 눈길을 끌었다.

이어 "3월부터 천천히 빼서 그런 것 같다. 굶는 다이어트를 하면 근육도 빠지는데, 그러면 활력이 떨어진다. 무조건 적게 먹고 몸무게만 줄이는 것보다, 체지방을 줄이고 근육은 지키거나 늘이는게 중요하다"라며 무리한 단기 다이어트보다 천천히 건강하게 감량하는 것이 중요하다고 강조했다.

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한편 백지영은 지난 2013년 배우 정석원과 결혼했으며 슬하에 딸 하임 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com