Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]배우 강성연이 의사 남편과 함께한 다정한 주말 일상을 공개하며 행복한 근황을 전했다.

강성연은 28일 자신의 계정을 통해 가수 박기영의 콘서트에 참석한 모습을 공개했다. 오랜만에 문화생활을 즐기며 가족들과 특별한 시간을 보낸 그의 일상이 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 강성연은 신경과 전문의인 남편과 나란히 서서 인증샷을 남기고 있다. 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 다정한 분위기를 자아냈다. 남편과 자연스럽게 스킨십을 나누는 모습에서 신혼부부 못지않은 애정이 느껴졌다. 가족들과 함께 콘서트를 즐기며 오붓한 시간을 보낸 것으로 보인다. 특히 남편에게 머리를 기댄 채 환하게 웃고 있는 사진은 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

Advertisement

한편 강성연은 2023년 이혼한 뒤 새로운 인연을 만나 가정을 꾸렸다. 지난 5월 재혼 소식을 전하며 인생의 새로운 출발을 알렸다.

강성연의 남편 장민욱은 신경과 전문의로, KBS 1TV '아침마당'을 비롯한 여러 방송 프로그램에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 두 사람은 2022년 JTBC '닥터들의 썰왕썰래'에 함께 출연하며 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

Advertisement

새로운 인생의 동반자를 만나 행복한 일상을 이어가고 있는 강성연. 남편과 함께하는 소소한 일상을 공개하며 전한 근황에 팬들의 관심이 이어지고 있다.