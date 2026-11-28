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[스포츠조선 김소희 기자]가수 에이민, 배우 고규필 첫딸을 품에 안으며 부모가 됐다.

에이민은 28일 자신의 계정에 "2026.11.23 아빠 판박이 울 아가 행복이 탄생"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 지난 23일 태어난 에이민과 고규필 부부의 딸이 담겼다. 속싸개에 폭 감싸인 아기는 두 눈을 꼭 감은 채 곤히 잠들어 있다. 작고 사랑스러운 신생아의 모습이 보는 이들의 미소를 자아낸다.

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특히 에이민은 딸의 입체 초음파 사진도 함께 공개해 눈길을 끌었다. 출산 전 초음파로 확인했던 모습과 실제 태어난 딸의 얼굴이 놀라울 정도로 닮았던 것. 에이민은 "입초랑 똑같"이라며 딸의 외모에 감탄했다.

이어 아빠를 쏙 빼닮은 딸의 모습에 남편 고규필의 계정을 태그한 뒤 "규필 씨 그만 자고 일어나세요 ..."라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 고규필과 에이민은 9년 열애 끝에 지난 2023년 11월 결혼했다.

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고규필은 1993년 영화 '키드 캅'을 통해 아역 배우로 데뷔했으며 이후 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 재데뷔했다. 특히 2023년 영화 '범죄도시3'에서 초롱이 캐릭터를 연기하며 큰 사랑을 받았다.

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에이민은 2018년 싱글 앨범 'Hide And Seek'로 데뷔한 싱어송라이터다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com