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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신민아가 가수 김윤아의 노래를 듣던 중 눈물을 쏟는 모습이 포착돼 화제다.

최근 '47회 청룡영화상' 시상식 당시 김윤아의 축하 무대 직캠 영상이 약 70만 조회수를 기록하며 높은 관심을 모았다. 고아성 등 배우들의 울컥한 모습이 포착된 가운데, 특히 신민아는 김윤아의 무대가 시작되자마자 눈물을 쏟아 눈길을 끌었다.

카메라 앞에서 우는 신민아의 모습은 보기 힘든 장면. 하지만 그는 '고잉 홈(GOING HOME)'을 들으며 연신 눈물을 훔쳤고 눈과 코끝이 벌게지기도 했다.

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김윤아의 '고잉 홈'은 "집으로 돌아가는 길에 지는 햇살에 마음을 맡기고, 나는 너의 일을 떠올리며 수많은 생각에 슬퍼진다"는 애틋한 가사가 담겨 있다. 마음을 어루만지는 위로의 곡으로도 잘 알려져 있다. 이에 누리꾼들은 남편 김우빈과 함께했던 지난날이 떠오른 것 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.

신민아와 김우빈은 지난 2015년 한 의류 브랜드 광고 모델로 만나 연인으로 발전했으며, 10년 열애 끝에 지난해 결혼했다. 긴 시간 동안 서로의 곁을 지켜온 만큼 결혼 당시에도 많은 축하를 받았다. 특히 김우빈이 비인두암으로 투병할 당시 신민아가 힘이 돼준 사실이 다시금 감동을 안겼다. 결혼식에서 주례를 맡았던 법륜 스님은 김우빈의 투병 당시 신민아가 공양미를 머리에 이고 기도했다는 일화를 전해 화제를 모으기도 했다.

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이처럼 신민아의 눈물에 힘든 시간을 함께 견뎌내고 부부의 연을 맺은 두 사람의 애틋한 러브스토리도 다시금 주목받고 있다.

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한편 신민아는 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 통해 또 하나의 대표작을 남겼다. 내년 드라마 '수목금'으로 시청자들과 만날 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com