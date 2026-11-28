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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에스파 멤버 카리나가 조카에게 남다른 애정을 드러냈다.

28일 'Marie Claire Korea' 유튜브 채널에는 카리나의 인터뷰 영상이 공개됐다.

카리나는 한 팬이 "카리나 언니가 최근 이모가 된다고 들었어요"라며 축하 인사를 건네자, "이모가 됐다"라며 자축했다. 카리나 언니는 카리나보다 5살 많은 1995년 생으로 지난해 결혼식을 올렸다. 직업은 간호사로 알려졌다.

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이어 "(조카가) 예뻐 죽겠다. 실제로 예쁜 것 같다. 콩깍지가 아니라 진짜 예쁘게 생겼다. 제가 주변 분들한테 아기 사진을 보여드리는데 다 예쁘다고 하셨다"라며 조카 바모 면모를 드러냈다.

조카와의 첫 만남에 대해서는 "사진으로만 보다가 못 참고 본가로 보러 갔다. 작고 따끈하고 순하고 뽀뇨(윈터 반려견) 아기 때 같았다"라고 표현해 웃음을 안겼다.

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한편 카리나가 속한 에스파는 지난 14일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서 대상인 '올해의 글로벌-K 아티스트'와 '글로벌 톱10'을 수상, 2관왕에 올랐다.

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joyjoy90@sportschosun.com