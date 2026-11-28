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[스포츠조선 김소희 기자]김광규와 임원희가 연희동 같은 아파트에 거주 중이라는 사실이 밝혀졌다.

28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐 하니?'에서는 연희동의 한 카페를 찾은 멤버들의 모습이 그려졌다. 이날 멤버들은 게스트로 출연한 배우 김광규와 임원희를 만나 반가움을 드러냈다.

이날 유재석은 두 사람을 반갑게 맞이하던 중 뜻밖의 공통점을 언급했다. 알고보니 김광규와 임원희가 연희동의 같은 아파트에 살고 있었던 것. 예상하지 못했던 두 사람의 인연에 멤버들도 놀라움을 감추지 못했다.

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유재석은 두 사람이 같은 아파트에 거주한다는 사실을 최근에서야 알게 됐다며 신기해했다. 그는 "너무 웃겼다"며 "두 형은 서로 몰랐지?"라고 물었다.

이에 김광규는 방송에 얼굴이 자주 노출된 만큼 임원희의 집을 알고 있었다고 밝혔다. 반면 임원희는 김광규가 같은 아파트로 이사 오기 전부터 주민을 통해 이 사실을 전해 들었다고 털어놨다.

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임원희는 "난 언제 알았냐면 분리수거를 하는데 '여기 김광규 씨 오는 거 아세요?'라고 주민이 그러더라"며 "몇 개월 뒤에 (김광규가) 진짜 왔다"고 당시 상황을 설명했다. 주민에게 들었던 이야기가 실제로 이뤄진 셈이다.

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이를 들은 유재석은 "저희들 사이에 그 아파트가.."라고 운을 뗐다. 그러자 임원희는 말을 이어받아 "연예인 아파트?"라고 우쭐한 표정을 지어 폭소를 유발했다.

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유재석이 "연예인 아파트 아니고"라며 황당해하자 임원희는 "두 명 살면 연예인 아파트다"라고 받아쳤다. 김광규와 자신, 단 두 명의 연예인이 살고 있다는 이유로 아파트에 특별한 의미를 부여한 것. 임원희 특유의 능청스러운 입담에 현장 분위기는 한층 유쾌해졌다.

한편 김광규는 전세사기 피해와 송도 아파트 가격 하락의 아픔을 딛고 2026년 58세 나이에 연희동 아파트를 매입해 이사했다.