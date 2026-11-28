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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 '유퀴즈'를 통해 인연을 맺은 샤넬 미용실 이관 소식에 아쉬움을 드러냈다.

28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐 하니?'에서는 연희동의 한 카페를 찾은 멤버들의 모습이 그려졌다. 멤버들은 게스트로 출연한 배우 김광규와 임원희를 만나 반가움을 나누고 연희동 곳곳을 둘러봤다.

이날 임원희를 따라 연희동 골목을 구경하던 유재석은 한 상가를 발견하고 발걸음을 멈췄다. 그는 건물을 가리키며 "여기 샤X 미용실 자리였는데 바뀌었네. 원래 샤넬 미용실이었는데"라며 과거를 회상했다.

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알고 보니 해당 장소는 약 8년 전 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')을 통해 방문했던 미용실이 있던 자리였다. 당시 이른바 '샤넬 미용실'로 불리던 이곳은 사장님과 단골손님들의 독특한 입담으로 화제를 모았다.

특히 당시 미용실 사장님과 단골손님들은 100만 원이 걸린 퀴즈에 도전할 기회가 주어졌음에도 '안합니다!'라고 쿨하게 패스하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 꾸밈없는 솔직한 반응과 예상 밖의 선택이 시청자들에게 강렬한 인상을 남기며 화제를 모은 바 있다.

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오랜만에 추억의 장소를 발견한 유재석은 반가움과 아쉬움을 동시에 드러냈다. 그는 "사장님 다른 데 가서 하고 계신다"고 말하며 미용실을 옮긴 사장님의 근황까지 전했다.

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한편 '샤넬 미용실' 사장님은 지난해 7월 '유퀴즈' 300회 특집을 기념해 다시 한번 프로그램에 출연하며 시청자들과 만났다. 당시에도 유재석은 "샤넬 미용실이 위치도 바뀌고 이름도 바뀌었다"고 언급하며 미용실의 달라진 근황을 전한 바 있다.

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시간이 흘러 장소와 이름은 달라졌지만, '유퀴즈'를 통해 쌓인 특별한 추억은 여전히 유재석의 기억 속에 남아 있었다.