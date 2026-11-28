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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 하하가 아내 가수 별의 따뜻한 심성에 반해 결혼을 결심했다고 밝혔다. 특히 의료사고로 10년간 투병한 아버지를 곁에서 지켜온 별의 사연을 전해 뭉클함을 안겼다.

26일 '박민철 변호사의 미치고' 유튜브 채널에는 '이혼... 아니 부부숙려캠프 (하하 별) | 미치고 부부숙려캠프'라는 제목의 영상이 공개됐다.

하하는 별과 결혼을 결심한 이유를 묻자 "저는 고은(별 본명) 씨의 심성을 봤다. 착하고 강인해서 효녀 가수로 유명했다"라고 말문을 열었다.

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이어 "아버지가 의료사고로 10년 넘게 누워계셨다. 굉장히 위독하셔서 생방송을 하거나 버라이어티쇼를 촬영을 할 때도 항상 노심초사했다. 만약 병원에서 연락이 오면 바로 가야 하는 거다. 근데 항상 밝고 명랑했다. 눈에 슬픔은 조금 있었지만 만약 결혼을 한다면 저런 친구와 하고 싶다는 생각을 했다"라고 떠올렸다.

하하는 "내가 만약 망가지고 바닥을 쳐도 이 여자는 날 배신하지 않겠다는 확신이 있었다"라며 다시금 별에게 애틋함을 드러냈다.

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한편 별의 아버지는 2002년 의료사고를 당해 신체를 전혀 움직일 수 없는 상태로 10년간 투병하다 2012년 세상을 떠났다. 별은 가수 활동을 이어가는 동시에 아버지의 간병도 도맡아 온 것으로 알려졌다. 특히 별의 아버지는 별과 하하가 혼인신고를 마친 직후 별세해 안타까움을 더했다. 두 사람은 이후 같은 해 결혼식을 올렸으며, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com