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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김병만이 절친 이수근을 향한 서운한 마음을 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'(이하 '아형') 553회에서는 '자격증 부자' 특집으로 꾸며진 가운데 방송인 서경석, 정준하, 개그맨 김병만, 마마무 솔라가 형님 학교로 전학을 왔다.

이날 김병만은 '아는 형님'에 처음 출연했다며 절친 이수근을 향한 섭섭함을 드러냈다. 평소 친분이 두터운 사이임에도 자신을 프로그램에 한 번도 초대하지 않았다는 것.

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김병만은 "수근이하고 정말 친한 친구다. 영혼만. 육체적으로는 안 친한 것 같다"라고 말해 시작부터 웃음을 자아냈다.

이어 이수근과의 통화 일화를 공개하며 서운함을 토로했다. 그는 "전화를 하면 '맨날 촬영 방금 끝났다'라고 한다. 나는 놀고 있는데. 나보고 걱정 조심하라고 하는데 이게 내 걱정인지 자랑인지 모르겠다. 내 생각에 자랑인 것 같다"라고 털어놨다.

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이수근이 바쁜 방송 스케줄을 이야기할 때마다 자신은 상대적으로 한가한 상황이라 씁쓸함을 느꼈다는 것. 걱정하는 듯한 말투로 바쁜 일상을 전하는 이수근의 모습이 김병만에게는 은근한 자랑처럼 느껴졌다고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김병만은 자신의 근황도 솔직하게 전했다. 그는 "나는 코로나 이후로 정글 프로그램 두 개 했는데 지금 다 끊겼다. 그 뒤로 놀고 있으면 수근이가 한번쯤 불러볼 만한데 그 이야기는 없더라. 이 친구랑 나랑 영혼만 친구인 것 같다"라고 거듭 서운함을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com