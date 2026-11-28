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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정준하가 55세의 나이에 국가대표 전통주 소믈리에 자격증을 취득했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'(이하 '아형') 553회에서는 '자격증 부자' 특집으로 꾸며진 가운데 방송인 서경석, 정준하, 개그맨 김병만, 마마무 솔라가 형님 학교로 전학을 왔다.

이날 출연진들은 각자 보유한 특별한 자격증을 공개하며 남다른 이력을 뽐냈다. 한국사능력검정시험 만점을 기록한 서경석과 비행기 조종사 자격증을 취득한 김병만에 이어 정준하 역시 자신 있게 자격증을 소개해 눈길을 끌었다.

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정준하는 "요식업 관련된 것 세 개"라며 자신이 보유한 자격증을 언급했다. 이어 "전통주는 국가대표 소믈리에다"라고 밝혀 형님들의 관심을 집중시켰다.

전통주뿐만 아니라 사케 관련 전문 자격증도 보유하고 있었다. 정준하는 "사케는 국제공인 키키자케시 사케 소믈리에, 외식경영관리사 자격증이 있다. 뭐 어려운 건 아니다"라고 설명하며 겸손한 태도를 보였다.

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특히 전통주 소믈리에 자격증에 도전하게 된 계기도 공개했다. 그는 "원래 전통주에 관심이 많았다. 공부를 오래 하고 따게 된 것"이라고 밝혔다. 평소 전통주에 대한 관심을 바탕으로 꾸준히 공부한 끝에 전문 자격증까지 취득하게 된 것.

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무엇보다 해당 자격증은 1년에 단 6명만 합격할 수 있는 것으로 알려져 놀라움을 더했다. 제한된 인원만 취득할 수 있는 만큼 상당한 전문성과 준비 과정이 필요한 자격증인 셈이다. 55세에도 새로운 분야에 도전해 전문성을 인정받은 정준하의 이력이 감탄을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com