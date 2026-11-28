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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박하나가 만석 지하철에서 비어 있던 임산부석을 발견, 감사 인사를 전했다.

28일 박하나는 "만석인 지하철 안에 비워져 있었던 임산부석. 감동. 감사합니다"라는 글과 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 박하나가 임산부석에 앉아있는 모습이 담겼다. 가방에는 '임산부 먼저'라는 문구가 적힌 임산부 배지도 달려있어 눈길을 끈다.

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박하나는 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 그는 지난 3월 2차 시험관 시술에 실패해 3차 시술에 도전한다고 밝히는가 하면, 6월에는 "쌍둥이를 가지려고 시험관을 시작한 거라 쉽지 않더라. 지금은 그냥 마음 편히 갖고 있다"라고 전한 바 있다. 이후에도 꾸준히 시험관 시술에 도전한 끝에 마침내 2세를 가지게 됐다.

한편 박하나는 1985년 생으로 올해 나이 41세다. 드라마 '압구정 백야', '미스코리아', '쌍갑포차', '신사와 아가씨' 등에서 활약했다. 김태술은 1984년 생으로 2007년 서울 SK 나이츠 입단, 정상급 가드로 활약하다가 2021년 은퇴했다.

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joyjoy90@sportschosun.com