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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 수지와 그룹 블랙핑크 제니의 특별한 만남이 공개돼 화제를 모으고 있다. 두 사람은 함께 운동을 즐기는가 하면 와인까지 마시며 여유로운 시간을 보내 남다른 친분을 과시했다.

28일 수지는 자신의 계정에 와인 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 수지와 제니가 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 운동을 즐기며 건강한 일상을 공유한 데 이어 와인을 마시며 여유로운 분위기를 만끽했다. 바쁜 일정 속에서도 함께 시간을 보내며 친분을 이어가는 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

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특히 각기 다른 분야에서 독보적인 존재감을 발휘하고 있는 두 스타의 만남이라는 점에서 더욱 관심이 쏠린다. 수지와 제니 모두 가수이자 패션·광고계에서도 영향력을 발휘하고 있는 만큼, 두 사람의 일상적인 만남에도 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

앞서 수지와 제니의 친분은 영화 '리볼버' VIP 시사회에서도 포착된 바 있다. 당시에도 두 사람의 만남이 화제를 모았으며, 가요계 선후배로서 이어온 인연에도 관심이 집중됐다.

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한편 수지는 디즈니+ 오리지널 '현혹' 촬영을 마친 후 넷플릭스로 공개될 새 시리즈 '하렘의 남자들' 촬영에 임하고 있다.