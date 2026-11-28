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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 마마무 솔라가 조회수를 향한 남다른 열정으로 바퀴벌레 먹방까지 도전했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'(이하 '아형') 553회에서는 '자격증 부자' 특집으로 꾸며진 가운데 방송인 서경석, 정준하, 개그맨 김병만, 마마무 솔라가 형님 학교로 전학을 왔다.

이날 솔라는 개인 채널을 운영하며 그동안 다양한 음식을 먹어봤다고 밝혔다. 돼지 귀부터 뱀탕, 뱀 튀김까지 평소 쉽게 접하기 어려운 음식들을 먹어봤다는 것. 남다른 먹방 도전 이력에 형님들의 관심이 쏠렸다.

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특히 모두를 놀라게 한 것은 바퀴벌레 라면이었다. 솔라가 실제로 바퀴벌레를 활용한 라면까지 먹어봤다고 밝히자 스튜디오에서는 놀라움이 터져 나왔다.

이어 자료 화면으로 솔라의 먹방 영상이 공개되자 일일 형님으로 출연한 이미주는 "하지 마"라며 경악했다. 이를 지켜보던 이상민은 "저거 대만이지? 유명하다. 저게 하루에 20그릇밖에 안 팔 것"이라며 해당 음식이 실제로 판매되는 메뉴라고 설명했다. 서장훈은 "무슨 비위가 좋냐"라고 경악했다.

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솔라는 당시 먹었던 음식의 맛도 생생하게 전했다. 그는 "바다 바퀴벌레가 진짜 이만하다. 비주얼이 처음에 진짜 못 먹겠더라. 얘가 날 보고 있으니까. 그걸 한 숟가락 딱 먹는데 너무 맛있다. 약간 랍스터 느낌인데 랍스터보다 훨씬 맛있다"고 말했다.

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충격적인 비주얼과 달리 예상 밖의 맛이었다는 솔라의 설명에 형님들도 놀라움을 감추지 못했다.

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서장훈은 솔라에게 "어릴 때부터 비위가 좋았냐"고 물었다. 이에 솔라는 단호하게 "아니"라고 답했다. 처음부터 비위가 강했던 것은 아니라는 설명이다.

이어 강호동이 음식에 도전한 이유가 맛에 대한 호기심 때문인지, 조회수를 얻기 위한 욕심 때문인지 묻자 솔라는 망설임 없이 "99대1"이라고 답했다. 조회수를 향한 욕심이 99라는 의미였다.

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이를 들은 김신영은 솔라를 향해 "자낳괴(자본주의가 낳은 괴물)"라고 표현해 웃음을 자아냈다.

솔라는 "뭘 먹으면 사람들이 궁금해할까 찾다가 바퀴벌레까지 갔다. 저게 완전 터졌다. 비주얼이 장난 아니니까"라고 덧붙였다. 시청자들의 호기심을 자극할 만한 이색 먹방을 고민하다 바퀴벌레 라면까지 도전하게 됐고, 실제로 해당 영상이 큰 관심을 받았다는 것.

평범한 먹방을 넘어 파격적인 음식까지 섭렵한 솔라의 남다른 콘텐츠 욕심이 웃음을 안겼다.