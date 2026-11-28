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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에스파 카리나가 사랑스러운 '산타걸'로 변신해 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 크리스마스 분위기를 물씬 풍기는 깜찍한 비주얼과 상큼한 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡았다.

28일 카리나가 속한 그룹 에스파는 데뷔 6주년을 맞아 고려대학교 서울캠퍼스 화정체육관에서 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

이날 에스파 멤버들은 크리스마스를 앞두고 산타걸로 깜짝 변신해 무대에 올랐다. 카리나를 비롯한 멤버들은 산타 의상을 입고 등장해 '징글벨' 등 크리스마스 캐럴에 맞춰 신나는 퍼포먼스를 선보였다.

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특히 카리나는 평소 무대 위에서 보여준 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 사랑스러운 매력으로 시선을 사로잡았다. 크리스마스 분위기를 한껏 살린 산타걸 변신에 팬들의 뜨거운 호응이 이어졌다.

무엇보다 카리나의 건강미 넘치는 비주얼에도 관심이 쏠렸다. 팬들은 "뼈말라 시대에 혼자 건강미라니 너무 보기 좋다", "살 오른 모습이 더 아름답다", "보기 좋다", "진짜 잘 어울린다" 등의 반응을 보이며 카리나의 달라진 분위기를 반겼다.

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마른 몸매가 주목받는 분위기 속에서 건강하고 자연스러운 매력을 보여주는 카리나의 모습이 더욱 반갑다는 반응이다. 사랑스러운 산타걸로 변신한 카리나의 모습에 팬들의 칭찬이 이어지며 뜨거운 화제를 모으고 있다.

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데뷔 6주년을 맞아 팬들과 뜻깊은 시간을 보낸 에스파. 특별한 기념일에 준비한 크리스마스 무대까지 더해지며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

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한편 카리나가 속한 에스파는 2020년 데뷔 후 '넥스트 레벨', '위플래쉬', '슈퍼노바', '레모네이드' 등 다수의 히트곡으로 사랑 받은 4세대 대표 걸그룹이다. 이들은 오는 29일까지 고려대 화정체육관에서 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최한다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com