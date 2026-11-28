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[스포츠조선 이게은기자] 가수 은지원이 자식은 부모에게 마음껏 기대도 된다는 소신을 밝혔다.

28일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 가수 은가은 모녀가 출연했다.

이날 은가은은 남편 박현호에게 어머니가 자신의 연락을 피한다고 털어놨다. 은가은은 어머니와 말다툼을 했다면서 "엄마가 인연 끊자고 하던데?"라며 상황의 심각함을 전했다.

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결국 은가은은 연락 두절된 어머니를 찾기 위해 어머니가 자주 가는 고향 김해에 위치한 절을 찾아갔다. 다행히 그 절에 어머니가 있었다. 어머니는 "절에서 기도하는데 전화를 어떻게 받나. 괜히 오버한다. 너희와 잘 지내보기 위해 기도하러 왔다"라며 티격태격했다.

이날 게스트 레드벨벳 멤버 웬디는 "저 장면이 엄마랑 저를 보는 것 같다. 미안한 마음이 들어도 말이 그렇게 안 나갈 때가 있다. 거울 치료가 된다"라고 털어놨다. 이에 은지원은 "서로 배려해서 그렇다. 서로 배려할 필요 없이 자식은 부모에게 다 받아먹으면 된다. '감사합니다'하고 받아먹으면 된다"라고 말했다. 이 때 "역시 엄마 용돈 받는 49세 아들"이라는 자막이 담겨 눈길을 끌었다.

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한편 은지원은 이혼 13년 만인 지난해 9세 연하 스타일리스트와 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com