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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연이 어린 시절부터 품어온 '현모양처'의 꿈을 공개했다.

28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 426회에서는 소녀시대 효연의 다채로운 일상이 공개됐다.

이날 효연은 어릴 적부터 간직해 온 결혼에 대한 로망을 털어놨다. 스태프와 이야기를 나누던 중 효연은 "삼십대인데 주변에 결혼 못 한 사람이 많다"고 말했다. 이에 스태프가 "너부터"라고 직설적으로 받아치자 효연은 웃으며 "일하다 보니 그렇다. 전 결혼이 먼저였는데.."라고 아쉬움을 드러냈다.

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알고 보니 효연은 일찍 결혼해 가정을 꾸리는 것이 오랜 꿈이었다. 심지어 다산까지 목표로 삼았다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 효연은 "일찍 일어나 남편 밥 해놓고 애들 학교 보내고 집 청소하는 게 좋아 보였다"고 설명했다. 화려한 무대 위 모습과는 사뭇 다른 소박한 가정생활을 꿈꿔왔던 것.

효연의 알뜰한 면모도 공개됐다. 스태프들은 평소 가방 대신 쇼핑백을 들고 다니는 효연의 검소함을 칭찬했다. 이에 효연은 "동전을 정수기통에 모았다. 가족 여행 갈 때 썼다"고 밝혀 감탄을 자아냈다. 평소 작은 돈도 허투루 쓰지 않고 차곡차곡 모아 가족들과의 여행에 사용했다는 설명이다.

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결혼과 출산에 대한 구체적인 계획도 언급했다. 스태프가 "애 몇 명 낳고 싶냐"고 묻자 효연은 "두 명 낳고 싶다. 원래 세 명이었는데.."라고 답했다. 과거에는 세 자녀를 꿈꿨지만 현실적인 상황을 고려해 두 명으로 생각이 바뀌었다는 것.

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그러자 스태프는 "샤넬은 오늘이 제일 싸고 난자는 오늘이 제일 젊다"며 냉동 난자를 추천해 웃음을 안겼다. 예상치 못한 현실적인 조언에 효연은 "서둘러야 할 나이긴 하다"고 씁쓸하게 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com