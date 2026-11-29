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[스포츠조선 김소희 기자] 전 축구선수 박주호가 아내 안나의 넷째 임신을 결심하게 된 특별한 사연을 공개했다.

최근 박주호의 유튜브 채널에는 '박주호 넷째 비하인드'라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에서 박주호는 자녀들의 나이를 묻는 질문에 "우리 나은이 11살, 건후 9살, 진우 7살. 그다음에 이제 태어난다"라고 답하며 넷째 출산을 앞둔 근황을 전했다.

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이를 들은 기성용이 "텀이 많이 길었네"라고 말하자 박주호는 "아내가 아팠잖아"라고 담담하게 답했다. 앞서 안나가 유방암 투병으로 힘든 시간을 보냈던 만큼, 넷째를 갖기까지 부부에게도 쉽지 않은 시간이 있었음을 짐작하게 했다.

이어 기성용이 "어떻게 가질 생각을 했어?"라고 묻자 박주호는 아내의 의지가 컸다고 설명했다.

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그는 "아내 동기부여가 낳자는 거였다. 원래 애 더 낳고 싶어했다. 나는 '도저히 안 된다', '힘들다' 했는데, 아내 아프고 나서 '이제 다 나았으면 그래, 애 낳자' 하게 된 것"이라고 털어놨다.

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아내의 건강이 회복된 뒤 다시 아이를 갖기로 마음먹었다는 것. 특히 평소 자녀를 더 낳고 싶어 했던 안나의 바람을 이해하고 받아들이면서 넷째 임신이라는 새로운 기쁨을 맞이하게 됐다.

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박주호는 "이제 똑같다. 셋이나 넷이나"라고 덧붙이며 다둥이 아빠다운 여유를 보이기도 했다. 이에 기성용은 "나은이가 많이 도와줄 것"이라고 말하며 넷째를 맞이할 가족에게 따뜻한 축하를 건넸다.

한편 축구선수 출신 박주호는 2015년 스위스 출신 안나와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 남다른 가족애와 아이들의 사랑스러운 일상으로 많은 사랑을 받았다.

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안나는 2022년 유방암 투병 사실을 공개해 많은 이들의 응원을 받았다. 이후 치료와 회복 과정을 거쳐 완전관해 판정을 받은 것으로 알려졌으며, 현재 넷째를 임신해 네 아이의 부모가 될 준비를 하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com