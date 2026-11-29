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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연과 서현이 데뷔 초 정반대였던 숙소 생활을 회상하며 웃음을 안겼다.

28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 소녀시대 효연이 출연해 일상을 공개했다.

이날 효연은 소녀시대 멤버들 가운데 서현과 가장 자주 만난다고 밝혀 관심을 모았다. 그는 "평소에 식사도 함께 한다. 술을 안 마시니까 그게 안 맞아서 저녁에는 안 본다. 저한테 서현이는 완전 애교쟁이다"라고 애정을 드러냈다.

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이후 서현은 효연을 위해 직접 요리에 나섰고, 두 사람은 함께 식사를 하며 오붓한 시간을 보냈다. 자연스럽게 과거 숙소 생활에 대한 이야기도 이어졌다.

알코올 도수 3%의 술을 마시던 서현은 "만취해 보겠다. 여기서 자고 가겠다"고 선언했다. 그러자 효연은 "난 나가서 놀겠다"고 받아쳐 두 사람의 극명한 생활 패턴 차이를 드러냈다.

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이에 서현은 "나 악몽이 생각난다. 언니 나가려는 거 내가 맨날 막았다"며 데뷔 초 숙소 생활을 떠올렸다. 효연 역시 당시를 솔직하게 회상했다. 그는 "가끔 욕하긴 했다. '쟤는 왜 안 나가. 왜 책을 펴고 왜 공부를 해'라고 생각했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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두 사람의 상반된 성향은 주변 사람들도 기억하고 있었다. 소녀시대 데뷔 초부터 함께했던 메이크업 담당 스태프는 "서현 씨가 어렸을 때부터 에코백에 영어책, 수학책을 항상 넣고 다녔던 걸로 기억한다. 몸에 나쁜 거 안 먹고, 엄청 바르고 정직한 친구였다"고 증언했다.

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이를 들은 효연은 서현과 함께 생활하며 자신을 돌아보기도 했다고 밝혔다. 그는 "그걸 보면서 자아 성찰도 했다. 서현이가 건강식품을 먹을 때 나는 술을 먹으니까 극과 극이지 않냐"며 "연습생 때 우리 둘이 같은 그룹이 될 거라고 누가 상상했겠냐. 애기 때 모습을 떠올리면 정말 안 어울린다"고 말해 폭소를 안겼다.

하지만 서로 다른 성향은 오히려 두 사람을 더욱 특별한 사이로 만들었다. 서현은 "진짜 신기하다. 지금은 제일 친해졌고, 추억이 많아서 그런 것 같다"고 말했다. 오랜 시간 함께 생활하며 쌓아온 추억이 서로를 각별한 존재로 만들었다는 설명이다.

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효연 역시 "룸메이트를 한 게 큰 것 같다. 일본에서도 한국에서도 룸메였다. 침대에 누워서 이야기도 하지 않았냐"며 서현의 말에 공감했다. 그러면서도 서현을 향해 "근데 너는 어떻게 방귀 한 번을 안 뀌냐. 지금 생각하면 그 소리 같은 걸 한 번도 들어본 적이 없다"고 돌발 질문을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

서현은 "그렇네. 생각해본 적 없다"라고 웃었다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 전현무는 "본인은 시원하게 했냐"라고 물었고, 효연은 "저도 그런 거 안 좋아한다. 방귀 트는 거 안 보여주고 싶다"라고 답해 웃음을 더했다.