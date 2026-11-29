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[스포츠조선 김소희 기자] 밴드 노라조 출신 가수 이혁이 파격적인 콘셉트로 유명했던 노라조의 데뷔 비하인드부터 팀을 떠나게 된 이유까지 솔직하게 털어놨다.

28일 방송된 KBS1 음악 프로그램 '백투더뮤직2'에는 MC 소찬휘, 신유와 게스트 이혁이 출연해 그동안의 음악 인생을 돌아봤다.

이날 MC 소찬휘는 이혁의 뛰어난 가창력을 극찬했다. 그는 이혁에 대해 "단순히 고음만 잘하는 게 아니라, 폭발적인 성량, 에너지를 두루두루 갖춘 최고의 보컬"이라고 평가했다. 이에 이혁은 "가문의 영광"이라며 기쁜 마음을 드러냈다.

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이혁은 현재 근황도 전했다. 그는 "노라조를 나와서 밴드 하다가 솔로 활동을 4~5년 했다. 시간이 더 가기 전에 마지막 밴드를 하고 싶어서 '이혁정모'란 밴드를 결성했다"고 설명했다.

이어 노라조 활동 당시의 비하인드를 공개해 흥미를 더했다. 이혁은 처음부터 노라조의 파격적인 콘셉트를 알고 합류한 것은 아니었다고 털어놨다.

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그는 "처음엔 그런 콘셉트인 줄 몰랐다. 조빈 형이 진지한 2인조 발라드 그룹, 제2의 녹색지대라고 얘기했다. 계약하고 녹음 곡을 들었는데, 댄스메탈, 락트로트였다. 조빈 형의 트로트와 나의 락을 섞었다고 하더라. 근데 이미 늦었다. 계약에 사인을 했으니"라고 당시를 회상했다.

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이를 들은 신유는 "예상과 다르게 흘러 배신감도 느꼈을 것 같았다"라고 물었다. 이혁은 "배신감도 느끼긴 했는데, 매우 짧았다"면서 "내가 과연 이 노래 잘 부를 수 있을까 힘들었다. 처음엔 욕을 많이 먹었다. '아 내가 살면서 이런 날이 오는구나'. '나 안 되면 잘릴 수도 있겠다'라는 생각을 했다"고 고백했다.

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당초 생각했던 음악과 실제 노라조의 색깔이 워낙 달랐던 만큼 적응 과정에서도 고민이 많았다는 것. 특히 기존에 추구하던 음악과 다른 장르를 소화해야 한다는 부담감에 초반에는 적잖은 어려움을 겪었다고 밝혔다.

하지만 시간이 흐르면서 이혁 역시 노라조만의 독특한 음악 세계에 서서히 빠져들었다. 그는 "6개월 하다 보니 조빈 형이 옆에 와서 무슨 짓을 하더라도 말리지 않고, 저의 세상에 빠질 능력이 생겼다. 이러니 사장님이 오히려 로커처럼 해도 된다는 말을 듣고 애드리브를 넣었는데, 저도 그게 재미있더라. 애드리브가 인정이 되고, '저 사람 락커 같아'라고 하더라. 그래서 더 인상 쓰고 수염 기르고 했다"고 말했다.

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처음에는 낯설었던 노라조의 콘셉트를 자신만의 방식으로 소화하기 시작하면서 무대에서의 재미도 찾게 된 것. 특히 로커다운 애드리브와 강렬한 무대 매너가 오히려 팀의 개성으로 인정받으면서 이혁 역시 노라조 활동을 즐기게 됐다고 전했다.

마지막으로 이혁은 노라조를 떠나게 된 이유에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "제가 하고 싶은 음악에 선택과 집중이 필요할 때라고 생각했다. 조빈 형에게 메탈 밴드 해야 한다고 설득하기엔 형은 노라조를 놓을 수 없는 걸 알기에 제 스스로 정리하게 됐다"고 설명했다.

결국 서로가 추구하는 음악적 방향이 달라지면서 각자의 길을 걷기로 결정했다는 것. 노라조의 독특한 음악적 색깔을 존중하는 동시에 자신이 진정으로 하고 싶은 음악에 집중하기 위해 내린 선택이었다.

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한편 이혁은 지난 2005년 조빈과 노라조로 데뷔했다. 다만 음악 스타일의 차이로 지난 2017년 노라조를 탈퇴했다.