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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 다이어트 성공 후 물오른 미모를 뽐냈다.

28일 옥순은 "나 오늘 재밌는 거 했다"라는 글과 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 화이트 퍼 아우터를 입고 청순한 분위기를 자아냈다. 특히 이전보다 슬림해진 얼굴 라인이 눈길을 사로잡았다.

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옥순은 '나는 솔로' 방송 후 약 9kg를 감량한 것으로 알려졌다. 옥순은 최근 한 누리꾼이 다이어트에 대해 질문하자 "9kg 정도 뺐다. 이때는 65kg이었다. 행복했다"라며 '나는 솔로' 출연 당시 사진을 공개했다. 현재 키 170cm에 체중 56kg이라고.

한편 옥순은 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 31기 출연자로 당시 치과의사 영호와 최종 커플이 됐지만 방송 이후 결별했다.

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'나는 솔로' 방송 당시 순자가 없는 자리에서 영숙, 정희와 순자 이야기를 나눠 뒷담화 논란에 휘말리기도. 옥순은 이후 온갖 루머와 악플에 시달리자 법적 대응을 예고했다.

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joyjoy90@sportschosun.com