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[스포츠조선 이게은기자] 번역가 이윤진이 서울 압구정에 위치한 새 보금자리를 공개했다.

28일 '소다지니' 유튜브 채널에는 '돌아온 소다네, 저희 집을 소개합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이윤진은 두 자녀와 함께 "저희가 5년 만에 완전체로 돌아왔다. 여기는 저희의 새 보금자리"라고 인사했다.

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이어 "제가 (발리에 있었는데) 올 초에 한국으로 발령을 받아서 한국으로 오게 됐다. 집값이 많이 올랐더라. 저희 셋이 잘 살 수 있고 아이들도 학교를 잘 보낼 수 있는 지역에서 아파트를 보다가 좋은 구축 아파트를 직매물로 당근에서 보게 됐다. 구축이고 새로운 시작인 만큼 새롭게 꾸미고 싶었다. 근데 리모델링, 인건비가 너무 많이 올라서 반 셀프 인테리어를 했다"라고 설명했다.

이윤진은 "한국에 돌아왔을 때 힘든 일을 많이 겪었고, 어렸을 때 살았던 80년대 아파트가 그리웠다. 그걸 (80년대 아파트 분위기) (인테리어에) 많이 착안했다"라고 덧붙였다.

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올 리모델링을 거친 새 아파트는 방 4개로 넓은 구조를 자랑했고, 따뜻하면서도 고급스러운 분위기의 인테리어가 눈길을 끌었다.

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한편 이윤진은 지난 2010년 배우 이범수와 결혼해 1남 1녀를 뒀지만 2024년 파경 소식을 전한 후 이혼 절차를 밟았다. 지난 3월 합의 이혼 소식을 전했으며, 두 자녀는 이윤진이 양육 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com