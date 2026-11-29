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[스포츠조선 이게은기자] 여행 크리에이터 겸 작가 신아로미가 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

28일 방송된 MBN '동치미'에는 신아로미가 출연했다.

싱글 라이프 콘텐츠를 공유 중인 신아로미는 "엄마가 이거('동치미')를 매일 틀어놨는데 이걸 보면서 진짜 결혼하기 싫다는 생각을 정말 많이 했다"라고 말했다.

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이어 "제가 혼자 사는 영상을 올렸더니 악플이 너무 많이 달렸다. '고독사 당한다', '외로울 것이다', '안 행복한데 행복한 척하지 마라'라고 하던데, 결국 다들 고독사 하게 된다"라고 덧붙였다.

결혼에 대해서는 "기업 합병처첨 보인다. 결혼해서 더 좋아지는 경우도 있지만 안 좋아지는 경우도 많다. 그 위험을 감수하면서까지 해야 되는 이유가 무엇이 있을까 생각했는데 못 찾겠더라. 결혼은 상대방을 통제하려 하면서 문제가 생긴다"라며 현실을 짚기도 했다.

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한편 신아로미는 1986년생으로 구독자 21만 명을 보유한 유튜브 채널 '신아로미'를 운영 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com