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[스포츠조선 정안지 기자]가수 태연이 촬영 중 후배들의 버릇 없는 행동에 발끈했다.

지난 28일 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')는 '무쇠소녀단3'의 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 출연했다.

이날 '여섯이 한 마음-전지적 멘트 시점 편' 코너에서는 프로그램 속 특정 멘트를 듣고 한 글자씩 맞히는 게임이 진행됐다.

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이때 신동엽은 상대편인 피오를 향해 "복화술 하려고 한다"라고 지적했다. 이에 피오는 "뭐냐"라며 불량하게 받아쳤고, 한 팀인 영케이는 "우리 아무 말도 안 했다"라고 거들었다.

이를 지켜보던 태연은 아랫입술을 꽉 깨물더니 "이것들이 어디 XX지 없게"라고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다. 후배들의 능청스러운 태도에 결국 참지 못하고 한마디를 날린 것.

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태연의 분노는 여기서 끝나지 않았다. 이후 한해가 피오의 부정행위를 지적하자, 피오는 "우"라면서 까불거렸다. 이를 본 태연은 재차 "이런 XX지"라고 받아치며 후배들의 장난을 단호하게 제압해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com