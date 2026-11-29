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[스포츠조선 정안지 기자]장동민이 'AI'가 선정한 '2026 독박 추남'으로 뽑히자, "휴대폰을 부숴버리겠다"며 분노해 시청자들을 배꼽 잡게 만들었다.

지난 28일(토) 방송된 채널S '니가 내라! 독박투어' 5회에서는 '개그맨 찐친' 김대희X김준호X장동민X유세윤X홍인규가 '역사 투어' 2일 차를 맞아 경남 양산 투어에 나서는 모습이 펼쳐졌다.

이날 '독박즈'는 양산의 떠오르는 힐링 명소인 '황산 캠핑장'으로 향했다. 이곳에서 '여행 친구' 썬킴을 만난 '독박즈'는 그가 준비한 '삼겹살 바비큐'를 먹으며 친분을 다졌다. 특히 썬킴은 '삼겹살'의 유래에 대해 알기 쉽게 설명해 '독박즈'의 귀를 쫑긋 세웠고, 홍인규는 "역사를 알고 먹으니 더 맛있다"며 흡족해했다.

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식사 후 '독박즈'와 썬킴은 '캠핑장 대여료 및 식사 재료비'를 걸고 독박 게임을 했다. 이들은 AI에게 단체 사진을 전송한 뒤 "가장 못생긴 사람을 한 명씩 지워 달라"고 요청했다. 마지막에 남는 '미남' 1인이 독박비를 내기로 한 가운데, 첫 번째로 제거된 '2026 독박 추남' 1위의 정체는 바로 장동민이었다. 최근 '데블스 플랜: 데드 어게인'으로 뜨거운 화제를 모으며 '서바이벌 GOAT'이라는 극찬을 받고 있는 장동민이 '추남'으로 지목 당하자 '독박즈'는 배꼽을 잡았다. 장동민은 "이 휴대폰 부숴버릴 거다. 망치 가져 와!", "왜 나만 이런 모욕을…"이라며 극대노했다. 반면 '독박즈' 중 미모 1위는 유세윤으로 정해졌지만, 그는 그 어느 때보다 행복한 미소로 독박비를 냈다.

밤이 되자 이들은 썬킴이 예약한 숙소로 갔다. 별장 같은 2층 숙소에 도착한 이들은 짐을 풀고 '숙소비 독박자'를 정하기로 했다. '옷걸이 던지기' 게임을 하기로 한 가운데, 썬킴이 의외의 허당 면모를 보이며 꼴찌를 해 숙소비 18만 원을 결제했다.

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다음 날 아침, 썬킴은 직접 운전대를 잡아 영축산 자락에 위치한 '천년 고찰' 통도사로 향했다. '독박즈'는 "이곳이 몇 년이나 된 건지 궁금하다"고 물었고, 썬킴은 "7세기 통일 신라 시대 때 만들어졌다"고 설명해 놀라움을 안겼다. 이들은 정문인 일주문을 지나 대웅전 내부로 입장했다. 경건한 마음으로 기도를 올린 뒤에는 근처에 있는 '포토 스폿'인 메밀꽃밭으로 가서 단체로 기념사진을 찍었다.

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여기서 '독박즈'는 '독박 골빈벨(?)'을 즉석에서 개최했다. 2:2:2로 나뉘어 각 분야의 상식 퀴즈 대결을 펼치는 게임으로, 먼저 썬킴이 MC 겸 출제자로 나섰다. 김대희와 홍인규는 의외의 뇌섹미를 발산하며 일찌감치 독박 면제의 기쁨을 누렸고, 김준호는 "자꾸 수준 이하의 질문을 내신다"고 투덜댔다. 치열한 접전 끝에 한 문제도 맞히지 못한 유세윤과 썬킴이 결승전에서 만났다. 그런데 모두의 예상을 뒤엎고 유세윤이 썬킴을 누르는 이변을 일으켰다. 썬킴은 '2독'을 달성해 고개를 숙였고, '독박즈'는 "선생님~, 책 좀 읽으세요"라고 그를 놀려 대환장 케미를 발산했다.

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유쾌한 게임 후 '독박즈'는 썬킴이 운전하는 차를 타고 식당으로 향했다. 이동하는 차 안에서 김준호는 "곧 있으면 제주도로 여행을 가는데, 아내 앞에서 뽐낼 수 있는 제주도 관련 지식이 있을까요?"라고 요청했다. 썬킴은 "서귀포에 가면 '서복 박물관'이 있다"고 운을 뗀 뒤, "진시황의 사신인 서복이 불로초를 구하러 제주에 왔다가 돌아갔다는 이야기가 있다. 그래서 '서귀포'의 뜻이 '서복이 왔다가 돌아간 포구'인 것"이라고 알려줬다. 김준호는 "제주 가면 아내 앞에서 말해봐야겠다"며 태교에도 도움이 될 만한 역사 지식에 흡족해했다.

드디어 '독박즈'는 썬킴이 추천한 돼지국밥 맛집에 도착했다. 소면 대신 우동 면을 넣어 파는 돼지국밥에 '독박즈'는 신기해했고, 무아지경 면치기를 가동했다. '먹식이' 김준호는 "국밥으로는 여기가 1등!"이라고 극찬했다. 유세윤은 "얼큰한 고기국수를 먹는 느낌이다"라며 밥을 말아 올킬했다. 식사를 마친 '독박즈'는 썬킴과 작별 인사를 나누고 다음 목적지인 경남 사천으로 이동했다. 이들은 피톤치드 향이 뿜어져 나오는 자연휴양림 내에 위치한 숙소에 짐을 풀었다. 뒤이어 '여행 친구'와 만나기로 한 근처 카페로 갔다. 그런데 '조선의 4번 타자'이자 '부산의 아들' 이대호가 '독박즈' 앞에 깜짝 등장했다. 그를 '여행 친구'로 섭외한 홍인규는 어깨를 으쓱했고, '독박즈'는 홍인규의 반전 인맥에 '엄지 척'을 보냈다.

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anjee85@sportschosun.com