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[스포츠조선 조민정 기자] 마약 투약으로 실형을 살았던 남경필 전 경기도지사의 장남이 출소 1년여 만에 다시 구속 갈림길에 섰다.

29일 법조계에 따르면 수원지법 성남지원은 이날 오후 3시 성폭력처벌법 및 스토킹처벌법 위반, 폭행, 특수협박 등의 혐의를 받는 30대 남모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

남 씨는 지난해 10월부터 약 1년간 교제했던 여성을 여러 차례 폭행하고 성관계 영상을 유포하겠다고 협박한 혐의를 받는다. 결별한 이후에도 반복적으로 연락을 취하거나 물건을 보내는 등 스토킹한 혐의도 적용됐다.

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경찰은 지난 20일 전 연인의 고소장을 접수한 뒤 수사에 착수했다. 지난 26일 남 씨를 체포하고 주거지 압수수색을 통해 휴대전화 등을 확보했으며, 이튿날 구속영장을 신청했다.

수사 과정에서 처방받은 향정신성의약품을 오남용한 것으로 의심되는 정황도 포착돼 경찰은 관련 사실관계를 확인할 방침이다.

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다만 남 씨 측은 주요 혐의를 부인하고 있다. 문제가 된 영상은 교제 당시 상호 합의하에 촬영했으며, 이를 유포하겠다고 협박하거나 실제 외부에 유포한 사실은 없다는 입장이다. 오히려 자신이 전 연인으로부터 폭행과 욕설을 당했다고 주장했다.

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앞서 남 씨는 2022년부터 2023년까지 대마를 흡입하고 필로폰을 16차례 투약한 혐의 등으로 징역 2년 6개월을 선고받았다.

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지난해 10월 출소한 이후 언론 인터뷰를 통해 마약 중독 극복 의지를 공개적으로 밝혔으나 1년여 만에 또다시 형사 사건에 연루됐다.

남 씨의 구속 여부는 이날 영장실질심사를 거쳐 결정될 전망이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com