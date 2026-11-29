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[스포츠조선 조민정 기자] 오랜 시간 '서프라이즈'의 간판 재연 배우로 활약했던 박재현이 50세에 베트남에서 신입으로 제2의 인생을 시작했다.

지난 27일 한 커피 브랜드 사업가의 SNS에는 베트남 현지에서 카페 사업에 뛰어든 박재현의 근황이 담긴 영상이 공개됐다.

카메라 앞이 익숙했던 박재현이지만 낯선 타국에서의 생활은 만만치 않았다. 박재현은 "한국에서 배우였던 제가 50살에 베트남에서 신입이 됐다. 50이면 인생이 어느 정도 안정될 줄 알았다. 그런데 아니었다"고 털어놨다.

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이중 언어의 장벽 탓에 현지 직원들과 이름을 주고받는 것조차 쉽지 않은 상황이라고. 모든 것이 서툰 환경에서 다시 하나씩 배워가고 있는 박재현이었다.

그런 그에게 힘이 되는 것은 한국인 손님들이 건네는 따뜻한 인사였다. 박재현은 "낯선 베트남 땅에서 듣는 그 한마디에 하루 종일 힘이 난다"고 밝혔다. 이어 "50은 끝이 아니라 인생 후반전의 시작"이라며 새로운 도전에 대한 의지를 드러냈다.

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앞서 박재현은 지난 3월 TV조선 'X의 사생활'에 출연해 이혼 사실과 함께 경제적으로 어려움을 겪었던 근황을 공개한 바 있다. 당시 4평 남짓한 원룸에 거주하며 식당 주방에서 일하고 있다는 사실이 알려져 안타까움을 자아냈다.

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오랜 기간 MBC '신비한TV 서프라이즈'에서 활약했지만 경제적 사정은 넉넉하지 않았다. 박재현은 당시 회당 출연료가 40만원에도 미치지 못했으며 월수입은 150만원 수준이었다고 밝혔다. 결국 가족의 생계를 위해 정들었던 프로그램을 떠났다.

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배우라는 익숙한 직업을 뒤로하고 베트남에서 새로운 도전에 나선 박재현에게 누리꾼들은 "응원합니다", "도전하는 모습 멋지네요", "서프라이즈 때 너무 잘 봤습니다" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com