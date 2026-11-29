Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 64세인 김장훈이 인생의 짝을 찾기 위해 생애 첫 결혼정보회사를 방문했다.

29일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김장훈이 절친한 후배 영탁과 함께 60세 이상만 누릴 수 있는 혜택을 찾아 나선다.

최근 김장훈은 영탁과 함께 60세 이상이면 영화 한 편을 단돈 2천 원에 볼 수 있는 실버영화관으로 향했다. 동반자인 영탁까지 같은 가격에 영화를 볼 수 있게 되자, 김장훈은 자신 덕분에 할인 혜택을 받는 것이라며 한껏 생색을 내 웃음을 안겼다. 한편, 무명 시절 김장훈의 콘서트 무대에 섰던 영탁은 "형이 부르는 곳은 어디든 가겠다고 마음먹었다"며 두 사람의 오랜 인연을 전했다.

Advertisement

이어 김장훈은 영탁과 함께 어르신들이 장기와 바둑을 즐기는 곳을 찾아 바둑 고수에게 도전장을 내밀었다. 이를 지켜보던 MC 신동엽도 과거 김장훈과 바둑을 뒀다가 농락당한 일화를 털어놓으며 그의 실력을 인정했다. 그러나 막상 대국이 시작되자 상대의 만만치 않은 실력에 평소 수다스럽던 김장훈마저 입을 꾹 다물었다는데, 과연 한판 승부의 결과는 어땠을지 궁금증을 자아낸다.

그런가 하면 생애 처음으로 결혼정보회사를 찾은 김장훈은 자신처럼 64세에 상담을 받는 사람도 있느냐고 물었다. 커플 매니저가 초혼 고객 중 역대 최고령이라고 하자, 김장훈은 젊어 보이는 것도 가산점이 되느냐며 은근히 자신을 어필했다. 매니저가 뜻밖에도 풍성한 머리숱을 강점으로 꼽아 웃음을 안긴 것도 잠시, 김장훈이 전 재산 3천만 원을 털어놓자 순간 당황한 기색을 보였다는데. 과연 그의 전 재산이 3천만 원이라는 말에는 어떤 사연이 숨어 있을지, 어떤 상대를 만날 수 있을지 관심이 모인다.

Advertisement

김장훈의 생애 첫 결혼정보회사 상담 결과는 29일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com