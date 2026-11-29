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[스포츠조선 조민정 기자] 일본 인기 애니메이션 '귀멸의 칼날' 주제곡으로 국내에서도 잘 알려진 가수 리사(LiSA·39)가 성우 스즈키 타츠히사(43)와 결혼 약 7년 만에 각자의 길을 걷는다.

리사는 지난 28일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 스즈키 타츠히사와 이혼했다고 발표했다. 서로를 존중하고 배려하며 오랜 대화를 거쳐 함께 내린 결정이라고 설명했다.

리사는 그동안 남편이 가족을 위해 노력해 준 것에 감사하다며 앞으로도 두 사람이 협력해 부모로서 아이를 소중하게 키워나가겠다는 뜻을 밝혔다.

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스즈키 타츠히사 역시 같은 날 공식 홈페이지를 통해 이혼 사실을 알렸다. 향후 성우이자 창작자로서, 또 한 아이의 아버지로서 더욱 노력하겠다는 입장을 전했다.

두 사람은 지난 2020년 1월 결혼했으나 이듬해 스즈키 타츠히사의 불륜 의혹이 불거지면서 결혼 생활에 위기를 맞았다. 당시 일본 연예계에 상당한 파장을 일으켰던 사건 이후에도 두 사람은 결혼 생활을 이어갔다. 2023년 4월에는 첫아이의 탄생 소식까지 전했다.

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그러나 불륜 파문이 불거진 지 약 5년 만에 결국 이혼을 발표했다. 구체적인 이혼 사유는 공개하지 않았다.

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한편 리사는 '귀멸의 칼날' 주제곡 '홍련화', '불꽃' 등을 잇달아 히트시키며 일본을 대표하는 애니메이션 주제곡 가수로 자리매김했다. 스즈키 타츠히사는 '프리!', '일곱 개의 대죄' 등 다수의 인기 애니메이션에 참여한 성우다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com