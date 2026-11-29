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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 DJ 퀸 와사비(본명 김소희)가 그룹 에스파 카리나를 언급하며 남다른 몸매 자신감을 드러냈다.

퀸 와사비는 지난28일 자신의 SNS에 "진심인데요"라는 글과 함께 영상을 게재했다

영상 속 퀸 와사비는 배를 훤히 드러낸 과감한 차림으로 먹방을 즐기고 있었다. 테이블 위에는 고기와 치킨, 비빔면 등 먹음직스러운 음식들이 가득 놓여 있어 눈길을 끌었다.

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먹방 중 퀸 와사비는 지인을 향해 "카리나가 서구형 몸매라고 하는데 내가 살 빼면 훨씬 더 몸매가 좋다. 솔직히 가소롭다"고 당당하게 말했다. 그의 거침없는 발언에 지인은 어이없다는 듯 웃음을 터트렸다. 그러자 퀸 와사비는 "네가 웃으면 어떻게 하냐. 나는 진심으로 한 이야기다"라고 말했다.

앞서 퀸 와사비는 지난 24일 "위고비나 마운자로 하다 끊어서 요요 왔다고 하시는데 아니다. 최대용량으로 위고비 2.4mg, 마운자로 15mg까지 맞아봤다"라고 털어놨다. 이어 "1년 6개월 맞으니 내성이 생겨서 더 이상 살이 안 빠지고 두 달 만에 10kg이 찌더라. 맞는데 살이 찌니까 돈이 아까워서 끊었다"라면서 "끊어서 온 요요는 아니다. 솔직히 이렇게까지 살찔 줄은 몰랐다"라고 덧붙였다.

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과거 퀸 와사비는 약 3달에 걸쳐 16kg을 감량한 뒤 슬림해진 몸매를 뽐내 화제를 모았던바. 그러나 약 1년 후 달라진 모습으로 다시 주목받은 가운데, 이번에는 카리나를 언급하며 자신감 넘치는 발언을 쏟아내 관심을 모으고 있다.

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anjee85@sportschosun.com