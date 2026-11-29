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[스포츠조선 조민정 기자] 자다가 깨어난 순간에도 눈물을 흘리고 있었다던 배우 김유정의 고백이 실감 나는 열연이었다. '100일의 거짓말' 종영을 앞두고 김유정이 오랜 세월 가슴속에 묻어둔 원망과 슬픔을 한꺼번에 터뜨렸다.

지난 28일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 15회에서는 이가경(김유정 분)이 자신을 둘러싼 가족사의 충격적인 진실과 마주했다.

그동안 가경은 어머니 이애영(송지효 분)이 자신을 버리고 일본인 남자와 결혼했다고 믿으며 살아왔다. 그러나 이날 어머니가 구국단의 밀정으로 활동했다는 사실에 이어 10년 넘게 일본인으로 위장해 살아온 홍석원(김도현 분)이 자신의 아버지였다는 사실까지 알게 됐다.

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평생에 걸쳐 쌓아온 원망의 이유가 송두리째 뒤집힌 순간이었다. 어머니의 사진을 유소란(김현주 분)에게 내밀며 진실을 추궁하던 가경은 결국 참아왔던 울분을 쏟아냈다.

김유정은 부모를 향한 원망과 뒤늦게 진실을 알게 된 충격, 돌이킬 수 없는 세월에 대한 슬픔이 뒤엉킨 복합적인 감정을 밀도 높게 그려냈다.

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앞서 김유정이 인터뷰에서 털어놓은 촬영 비하인드를 떠올리게 하는 대목이었다. 당시 김유정은 캐릭터에 깊이 몰입한 나머지 자다가 깨어났을 때도 자신이 울고 있었다는 일화를 공개한 바 있다. 촬영장을 벗어나 잠드는 순간까지도 인물의 감정에서 쉽게 헤어나오지 못했던 것.

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방송 말미에는 모든 진실을 알게 된 가경이 사토 신이치(진선규 분)를 직접 찾아가면서 또 한 번 긴장감을 끌어올렸다.

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김유정의 열연이 돋보인 이날 방송은 닐슨코리아 전국 유료플랫폼 가구 기준 평균 9.5%, 수도권 평균 10.1%, 최고 11.3%를 기록했다. 수도권 가구 및 남녀 2049 시청률에서 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.

생존을 위해 거짓말을 일삼던 소매치기부터 가족을 둘러싼 비극적인 진실과 마주한 인물까지, 이가경의 굴곡진 삶을 그려온 김유정이 마지막 회에서는 어떤 감정 연기를 선보일지 기대가 모인다.

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'100일의 거짓말'은 29일 최종회를 끝으로 막을 내린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com