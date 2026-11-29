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[스포츠조선 정안지 기자]'디스이즈 현무로드' 전현무-이준-임수향이 중국 푸저우에서 파격적인 왕홍 메이크업에 도전한다.

29일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 11회에서는 전현무-이준과 '여친(여행 친구)' 임수향이 중국 푸저우의 명소와 맛집을 찾아 현지 문화를 제대로 즐기는 모습이 공개된다.

이날 세 사람은 지하철을 타고 1700년 역사를 간직한 '삼방칠항'으로 향한다. 진나라 때부터 이어져 온 거리답게 고풍스러운 목조 건물들이 모습을 드러내자 임수향은 "중국 사극에서 보던 거리"라며 감탄한다. 그런데 산책 중 반가운 만남이 성사된다. 한 현지인이 임수향을 알아보고 "'내 아이디는 강남미인' 봤어요. 실물이 훨씬 예뻐요"라며 팬심을 드러낸 것. 예상치 못한 현지 팬의 등장에 이준은 임수향을 우러러봐 웃음을 안긴다.

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이후 세 사람은 현지인들이 자신 있게 추천한 150년 전통의 로컬 맛집으로 이동한다. 무려 4대째 가업을 이어오고 있는 이곳에서 만둣국을 비롯해 생선완자, 땅콩 비빔면 등 푸저우의 대표 음식을 맛본다. 이들은 "한국엔 없는 맛"이라며 연신 감탄한다. 식사 중에도 임수향을 향한 현지의 뜨거운 관심은 계속된다. 그의 모습을 카메라에 담기 위해 식당 밖으로 현지 팬들이 구름처럼 몰려들면서 남다른 인기를 실감케 한다.

맛있는 식사를 마친 세 사람은 한국에서도 유행 중인 '왕홍 메이크업' 대결에 돌입한다. 먼저 의상 대여숍을 찾은 전현무는 거침없이 "공주 의상을 달라"고 주문하고, 예상치 못한 요청에 당황한 매장 직원들은 곧바로 의상 준비에 나선다. 약 한 시간에 걸쳐 메이크업을 받은 이준은 거울 속 자신의 모습을 확인한 뒤 "나중에 딸 낳으면 예쁘겠다"며 흡족해한다. 임수향은 머리에 장식용 칼 세 자루를 꽂은 화려한 스타일링으로 중국 사극 속 공주를 연상케 하는 비주얼을 완성한다. 반면 전현무는 슬립 스타일의 의상을 선택해 '美친 비주얼'로 등장한다. 이를 본 현지 직원들마저 '입틀막'할 정도의 파격적인 모습으로 변신해 현장을 초토화시킨다.

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각자의 개성을 한껏 살린 '왕홍 3인방'은 화려한 모습 그대로 거리로 나가 스냅 촬영에 나선다. 세 사람의 모습을 본 현지인들은 카메라를 꺼내 들었고, 이들의 모습은 중국 SNS에 실시간으로 올라가며 뜨거운 관심을 받는다. 자신들을 향한 현지 반응을 확인하던 전현무는 "현지 팬들이 '수향 언니 예뻐요, 준이 오빠 잘생겼어요'라고 피드를 올렸는데, 나에 대해서는 '현무 오빠랑 인사했어요'라고 적었다"고 말한다. 두 사람과 달리 자신의 외모에 대한 언급 없이 단순히 인사를 나눴다는 내용에 전현무가 씁쓸한 반응을 보여 폭소를 유발한다.

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전현무-이준-임수향의 극과 극 왕홍 변신부터 현지 팬들을 사로잡은 푸저우 여행까지, 웃음이 끊이지 않는 이야기는 29일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 11회에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com