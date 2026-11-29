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[스포츠조선 조민정 기자] 축구 국가대표 출신 김남일과 KBS 아나운서 김보민 부부가 결혼 20년 차에 처음으로 관찰 예능에 나선다. 어느덧 고등학교 3학년이 된 아들과 함께하는 가족의 일상도 공개할 예정이다.

28일 뉴스1에 따르면 김남일과 김보민은 오는 12월 5일부터 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에 출연한다.

최근 '월간 살림남'이라는 새로운 코너를 선보인 '살림남2'는 지난 10월 정보석, 11월 최수종·하희라 부부에 이어 12월의 주인공으로 김남일·김보민 부부를 내세운다.

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그동안 여러 예능 프로그램을 통해 부부의 결혼 생활에 얽힌 에피소드가 공개되기는 했으나, 관찰 예능을 통해 일상을 보여주는 것은 이번이 처음이다.

그라운드에서 '진공청소기'라는 별명으로 불리며 카리스마를 자랑했던 김남일이 가정에서는 어떤 남편이자 아빠의 모습을 보여줄지도 관전 포인트다.

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최근 김남일은 축구 해설위원뿐만 아니라 '뭉쳐야 찬다', '용감한 형사들', '예스맨' 등 각종 예능에서 활약하며 방송인으로서 입지를 넓혀왔다.

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한편 김남일은 2003년 KBS 아나운서로 입사한 김보민과 2007년 12월 결혼했으며, 이듬해 9월 첫아들을 품에 안았다.

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김남일·김보민 가족이 출연하는 '살림남2'는 오는 12월 5일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com