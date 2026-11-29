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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 류승룡이 작품을 선택하는 기준에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

류승룡은 과거 작품 출연료로 여러 차례 화제가 됐다.

2024년 개봉한 영화 '아마존 활명수'는 류승룡의 출연료로도 화제가 됐다. 당시 그가 받은 출연료는 8억 원으로 알려졌다. 특히 "1억인 줄 알았더니, 8억이더라"라는 말이 나올 정도로 예상보다 높은 금액에 관심이 쏠렸다.

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영화 제작비 규모를 고려하면 출연료가 지나치게 높다는 지적도 나왔다. 하지만 영화는 약 60만 명의 관객을 모으는 데 그쳤고, 흥행에 실패하면서 류승룡의 출연료를 둘러싼 논란도 이어졌다.

반면 흥행작에서는 높은 수익을 거두기도 했다.

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2013년 개봉한 '7번방의 선물' 당시 류승룡의 기본 출연료는 3억 원이었다. 여기에 관객 한 명당 100원을 추가로 지급받는 러닝개런티 계약이 포함됐다. 영화가 천만 관객을 넘어서면서 추가 수익은 10억6000만 원에 달했다. 기본 출연료를 합산하면 총 13억6000만 원이다. 해당 계약 내용은 2015년 영화 공동제작사 간 수익금 배분 소송 과정에서 공개됐다.

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이와 관련해 류승룡은 지난 26일 유튜브 채널 'by PDC'에 출연해 작품 선택에 관한 이야기를 전했다. 영상 제목은 '류승룡도 쉬는 게 어려웠다. 제주에서 처음 털어놓은 진짜 속마음'이다.

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이날 그는 출연료를 작품 선택의 기준으로 고려하는 경우도 있다고 밝혔다.

류승룡은 "어떤 작품 같은 경우는 '이거 개런티 괜찮네' 한다. 가장이니까, 생계니까. 그래서 하는 경우도 있다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 작품을 결정할 때 감독과 작품성, 출연료 등 세 가지 요소를 살펴본다고 설명했다. 이 가운데 두 가지가 만족스러우면 출연을 결정하는 편이라는 것이다.

그는 "어느 순간 세 개가 다 만족될 때도 있다. 금상첨화다. 결과도 좋으면 더할 나위 없이 행복한 건데 그런 경우는 사실 많지 않다"고 털어놨다.

한편 배우들의 고액 출연료는 국내 콘텐츠 업계에서도 꾸준히 논의되는 문제다.

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드라마 제작비는 과거 회당 평균 3억~4억 원 수준에서 최근 크게 증가했다. 회당 제작비가 20억 원에 이르는 작품도 등장했으며, 대형 프로젝트의 경우 30억 원 이상이 투입되기도 한다.

제작비 상승의 주요 원인 중 하나로는 유명 배우들의 출연료가 꼽힌다. OTT 작품에 출연하는 주요 배우들의 회당 출연료는 2억~3억 원 수준으로 알려져 있으며, 일부 글로벌 대작에서는 이보다 높은 금액이 책정되는 것으로 전해졌다.

한국콘텐츠진흥원은 국내 드라마 회당 제작비가 최소 15억 원 수준이며 대작은 30억 원 이상으로 증가했다고 분석했다. 한국방송통신전파진흥원(KCA) 역시 톱 배우들의 회당 출연료가 2억~3억 원 수준을 형성하고 있다고 밝혔다.

배우의 출연료는 인지도와 흥행 성적, 작품의 시장성 등을 고려해 결정된다. 류승룡 역시 '7번방의 선물', '명량', '극한직업' 등 여러 흥행작에 출연하며 대중적인 인지도를 쌓았다.

다만 일부 배우에게 높은 출연료가 집중되면서 전체 제작비 부담이 커지고 있다는 지적도 이어지고 있다. 배우의 보수와 제작 환경 사이에서 균형을 찾는 것이 업계의 과제로 남아 있다.

tokkig@sportschosun.com