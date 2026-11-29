사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 이영표와 월드컵 이후 다시 뭉쳐 독립유공자 후손을 위한 집 짓기 프로젝트에 나선다.

29일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 '77 프렌즈' 전현무와 이영표가 2026 FIFA 북중미 월드컵 이후 약 4개월 만에 동반 출격해 남다른 스케일의 선행에 나선다. 독립운동가 조학이 선생의 외손녀를 위한 집 짓기 프로젝트를 위해 힘을 합치는 것. 최근 생일을 맞아 독립유공자 후손 주거 개선 사업에 815만 원을 쾌척하며 화제를 모았던 전현무가 이번에는 생애 처음으로 집 짓기까지 도전하며 선행의 판을 키워 기대를 모은다. 절친으로 거듭난 이영표의 제안에 기꺼이 팔을 걷어붙인 전현무가 남현종, 김진웅, 박효진 등 KBS 후배 아나운서들과 함께 집 짓기에 나설 예정이라 앞으로 이들이 펼칠 활약에 관심이 쏠린다.

여기에 가수 션까지 지원사격에 나서며 특별한 선행의 시너지를 더한다. 션은 "2020년부터 광복절마다 81.5km를 달리며 누적 기부금 108억 원을 모금했다"라고 전한다. 이어 "해당 기부금으로 독립유공자 후손을 위한 28채의 보금자리를 완공했다"라며 연예계 대표 '기부 천사' 다운 특급 선행 행보를 밝혀 감탄을 자아낸다는 후문.

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그런가 하면 이영표의 KBS 사원증 보유 사실이 공개돼 이목을 집중시킨다. 2014년부터 KBS 해설위원으로 활약해 온 이영표는 "사원증을 찍고 KBS에 들어가면 사장실 빼고는 다 프리패스다"라며 어깨를 으쓱거린다. 이에 전현무는 "어디서 지금! 나는 2007년에 입사했다"라며 'KBS 직속 선배' 타이틀로 이영표의 기강 잡기에 나서 폭소를 자아낸다고. '77 프렌즈' 전현무가 이영표와 도전하는 독립유공자 후손을 위한 집 짓기 프로젝트 현장은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com