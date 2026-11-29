[스포츠조선 정안지 기자] 소녀시대 효연이 이마에 남은 헤어캡 자국에 피부 탄력을 걱정했다.
지난 28일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 효연의 일상이 공개됐다.
이날 효연은 현모양처를 꿈꾸며 생애 첫 김장에 도전하기 위해 김장 축제를 찾았다. 헤어캡까지 착용한 채 정성스럽게 김치를 담근 효연은 뿌듯한 마음으로 식사하기 위해 푸드코트로 향했다.
그런데 식사 도중 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 누군가 "콜라겐 먹어야겠다"라고 말하자 효연은 의아한 표정을 지었다. 알고 보니 헤어캡의 고무줄이 이마를 꽉 눌러 선명한 자국을 남긴 것. 이를 본 송은이는 "헤어밴드 한 줄 알았다"라고 했고, 이영자는 "나이는 못 속인다"라고 했다. 이에 효연은 자신의 이마를 만져보더니 "콜라겐 먹어야 되겠다"라고 말하며 피부 탄력에 대한 고민을 드러냈다.
그날 저녁, 효연은 집에서 휴식을 취했다. 이때 스튜디오에 있던 효연은 VCR 속 자신의 모습을 유심히 보더니 "이마에 자국이 아직도 있는 것 같다. 어떻게 된 일이냐"라며 속상함을 드러내 눈길을 끌었다.
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