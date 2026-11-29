사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥(62)이 영화 '완벽한 집'을 통해 처음으로 공포물에 도전했다.

25일 개봉한 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다.

작품 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 배종옥은 "오랫동안 기다렸다. 작년에 부산국제영화제에서 봤을 때보다 밀도도 좋아졌고 깊이감도 생겼다. 제가 나오는 영화인데도 기분이 좋더라. 공포 영화로서 좋은 작품이라는 생각이 들었다. 사실 영화를 찍을 땐 그렇게 공포스럽지 않았다. 공포보단 스릴러에 가깝다고 생각했는데, 영화를 보니 공포가 맞더라"고 전했다.

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사진 제공=㈜영화사테이크

데뷔 42년 만에 처음으로 공포 장르에 도전하게 된 이유도 전했다. 배종옥은 "스토리가 탄탄해서 끌렸다. 시나리오 자체만 보고선 특별히 공포스러움을 못 느꼈다"며 "또 결말 부분도 마음에 들어서 한 번 용기 내 보고 싶었다"고 말했다.

이어 액션을 소화하면서 어려움은 없었는지 묻자, 배종옥은 "제가 '천하일색 박정금' 때 액션을 배웠다. 당시 40대 중반이었는데, 지금도 몸이 기억하더라. 당시에 작가님이 지문에 '치열하게 싸운다'고 적어주셨는데, 배우들은 밤을 새워 찍었다. 그때 액션이 쉬운 게 아니라는 걸 느꼈다. 한 4~5개월은 씨름을 하듯 촬영했다. 이번에도 영화를 보니까, 제가 직접 해서 훨씬 더 현실감 있게 느껴졌다"고 답했다.

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또 본인이 직접 액션 신을 소화하는 이유에 대해선 "오랫동안 배우 생활을 하면서 느낀 감정인데, 제가 진심을 담지 않으면 그게 과연 관객들과 소통이 될까 싶더라. 때론 힘들고 너무 미련 곰탱이 같아 보여도 제가 하고 싶으면 늘 하는 편"이라고 밝혔다.

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영화 '완벽한 집' 스틸. 사진 제공=㈜영화사테이크

앞서 장규리는 전날 열린 인터뷰에서 배종옥을 향한 존경심을 드러낸 바 있다. 그는 "배종옥 선배가 후시녹음 끝나고 돌아가시는 길에 메신저로 길게 피드백을 주셨다. 그게 쉬운 일은 아니지 않나. 정말 감사하기도 하고, 저도 나중에 그런 선배가 되고 싶었다. 선배께도 이 자리를 빌려 사랑한다고 꼭 말씀드리고 싶다"고 전했다.

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이에 배종옥은 "규리가 먼저 저에게 조언을 구해서 거기에 대한 대답을 해준 거다. 규리도 첫 스크린작이라 더 잘하고 싶은 욕심이 있었을 거다. 현장에서 최선을 다하는 모습이 이뻐 보였다"며 "사실 후배의 입장에서도 그렇지만, 선배의 입장에서 좋은 뜻으로 조언해 줬는데 불편해하면 할 말이 없다. 저 역시도 굳이 후배들에게 이래라저래라 하지 않는 편"이라고 말했다.

촬영 당시 장규리에게 어떤 조언을 남겼는지 묻자, 배종옥은 "어릴 때일수록 연기하면서 더 많은 장애물을 넘어야 하겠지만, 그걸 넘을 때 찾아오는 희열을 느껴봤으면 좋겠다고 했다"며 "저는 어렸을 때도 어른들을 좋아해서 촬영장에서 선배들과 많은 이야기를 나눴다. 그때는 선배들한테 배우는 문화였고, 연기 코치를 받았다. 요즘 어린 친구들이 연기 선생님한테 연기를 많이 배우지 않나. 저 역시 연기 학원을 운영하고 있다. 그 친구들에게 '너의 선생님도 중요하지만, 현장에 있는 선배한테 더 다가가라'고 말한다. 작품이 잘 되게 하기 위해서 선배가 좋은 이야기를 더 해주지 않겠나"라고 전했다.

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그러면서 "선배의 입장에선 후배와 서로 가깝게 다가갈 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다. 저도 늘 생각해 왔던 부분이다. 이것도 저만의 스타일인데, 꼭 그렇게 하지 않더라도 연기를 잘하는 사람은 많지 않나. 배우들마다 생각은 다를 수도 있다"고 덧붙였다.

사진 제공=㈜영화사테이크

배종옥은 '완벽한 집'의 시나리오를 읽고 공감을 얻었던 점에 대해 "젊은 친구들의 욕망과 나이 든 사람들의 쓸쓸함이 현실감 있게 잘 녹아져 있다고 생각했다"며 "나이를 먹으면 젊어지고 싶은 욕망이 있다. 꼭 제가 출연한 작품이 아니더라도, 영화나 책을 보면서 어떤 노년의 길을 가야 하는지 늘 고민하고 있다"고 밝혔다.

데뷔 후 꽤 시간이 흘렀음에도 연기에 대한 애정은 변함없다고 밝혔다. 배종옥은 "시간이 지날수록 연기를 놓지 않고 하길 잘했다는 생각이 든다. 배우라는 직업이 좋은 이유는 고통스럽지만, 그 나이대를 소화하면서 깊이를 표현하고 공유할 수 있다는 거다. 또 현장에서 기발한 아이디어를 갖고 있는 감독님들과 작가님들을 비롯한 젊은 친구들과 함께 호흡을 맞출 수 있어서 좋다"고 말했다.

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끝으로 본인이 생각하는 좋은 배우에 대해선 "은근히 연기를 혼자 하는 배우가 있다. 상대의 입장에서 호흡을 주지 않으면 굉장히 힘들다. 서로 감정을 나누면서 공감을 해야 하는데, 준비한 것만 하는 거다"라며 "제가 만났던 배우들은 연기를 다 잘해서 그런 부분에 있어선 상당히 좋았다"고 강조했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com