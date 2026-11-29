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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 에스파 카리나가 크리스마스를 앞두고 산타걸로 변신, 건강미 넘치는 비주얼로 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

28일 에스파는 데뷔 6주년을 맞아 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최했다.

이날 멤버들은 크리스마스 분위기를 한껏 살린 산타 의상을 입고 등장해 '징글벨' 등 캐럴에 맞춰 경쾌한 퍼포먼스를 선보였다.

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특히 팬미팅 이후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 카리나의 산타걸 변신이 주목받고 있다.

카리나는 새하얀 퍼 장식이 더해진 레드 벨벳 드레스에 크리스마스 장식이 달린 머리띠를 착용했다. 어깨와 쇄골을 드러낸 오프숄더 디자인에 허리를 잘록하게 잡아주는 코르셋 스타일의 드레스로 화려한 비주얼을 완성했다.

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춤을 출 때마다 흩날리는 긴 흑발과 풍성한 스커트, 환하게 웃는 표정까지 어우러지며 인형 같은 분위기를 자아냈다.

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평소 강렬하고 카리스마 넘치는 무대를 선보였던 카리나의 사랑스러운 변신에 팬들의 호응도 이어졌다.

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카리나의 건강미 넘치는 모습에 누리꾼들은 "뼈말라 시대에 혼자 건강미라니 너무 보기 좋다", "살 오른 모습이 더 아름답다", "진짜 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다.

한편 2020년 11월 데뷔한 에스파는 올해 데뷔 6주년을 맞았다. 에스파는 29일까지 양일간 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅을 진행하며 팬들과 특별한 추억을 쌓는다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com