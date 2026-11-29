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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 소녀시대 효연이 동갑내기 매니저와의 핑크빛 분위기를 언급했다가 매니저의 단호한 반응에 웃음을 터트렸다.

지난 28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 효연이 헤어·메이크업 스태프들과 함께 강원도 평창 김장 축제를 찾는 모습이 공개됐다.

이날 효연은 평소 호흡을 맞추는 스태프들과 김장 조끼를 맞춰 입고 직접 운전대를 잡았다. 평창으로 이동하던 중 스태프들은 지난 방송에 출연했던 효연의 동갑내기 남자 매니저 이야기를 꺼냈다.

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한 스태프가 "댓글을 봤는데 효연이도 봤냐. 매니저랑 잘 어울린다더라. 사귀라고 하더라"고 말하자 효연은 "그런데 까였다"고 답했다.

앞서 효연은 매니저에게 "동갑은 어떠냐"고 물으며 관심을 드러냈지만, 매니저는 "동갑은 아닌 것 같다"고 선을 그은 바 있다.

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이후 효연과 스태프들은 매니저에게 전화를 걸었다. 효연은 매니저에게 "왜 같이 안 왔냐. 왜 나 피하냐"고 물었고, 매니저는 "저 바쁩니다"라고 답했다.

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효연은 매니저의 소개팅 소식도 언급했다. 그는 "소개팅도 했다고 들었다"고 물었고, 매니저는 "그건 좀 조용히 해달라"고 요청했다.

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이에 효연이 "지금 나 의식하는 거냐"고 장난스럽게 묻자 매니저는 "남의 연애길 막지 마시라"고 받아쳤다.

두 사람을 잘 어울린다고 말하는 댓글이 많다는 이야기가 나오자 매니저의 반응은 더욱 단호해졌다.

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매니저는 "개X같은 소리 하지 마시라"고 말한 뒤 "저도 이상형이라는 게 있다. 취향이라는 게 있다"고 덧붙였다. 예상치 못한 반응에 효연은 "야 너 일로와"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

tokkig@sportschosun.com