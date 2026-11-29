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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 2AM 조권이 구용규와 함께 강원도 양양으로 여행을 떠나 여유로운 시간을 보냈다.

구용규는 지난 27일 자신의 유튜브 채널 '안녕용저씨'에 '강원도 양양'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 조권과 구용규, 지인들이 함께 양양으로 여행을 떠나는 모습이 담겼다. 조권은 반려견을 품에 안고 "양양 가요. 우리"라고 말하며 여행의 시작을 알렸다.

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이들은 이동 중 고속도로 휴게소에 들렀으며, 이후 애견 동반이 가능한 호텔에 도착해 2박 3일 일정을 시작했다.

호텔에 짐을 푼 두 사람은 가운을 입고 수영장으로 향했다. 수영장에서 열린 버블파티에도 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.

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특히 조권이 구용규의 몸 위에 올라타 장난을 치는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다. 두 사람은 서로 장난을 주고받으며 편안한 분위기를 이어갔다.

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이후에는 지인과 함께 낙산해수욕장을 찾아 불꽃놀이를 즐기기도 했다. 영상에는 여행지에서 함께 시간을 보내는 이들의 모습이 담겼다.

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한편 구용규는 국내 최초로 양성애자의 연애를 다룬 웨이브 예능 프로그램 '스탠바이미'에 출연하며 이름을 알렸다. 최근에는 자신의 SNS에 조권과 함께한 사진을 공개해 관심을 모았다.

조권과 구용규의 관계에 대해서는 온라인에서 여러 추측이 나오고 있지만, 두 사람은 이번 여행을 통해 함께한 일상을 공개했다.

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tokkig@sportschosun.com